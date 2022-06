Maite Perroni se sincera sobre lo mal que la pasó al confirmar su noviazgo con Andrés Tovar

Maite Perroni y Andrés Tovar llevan juntos un año, tiempo en el que su amor ha crecido tanto que es imposible no darse cuenta de lo mucho que se quieren cada vez que posan juntos para la cámara. Sin embargo, lucir su relación y gritar al mundo lo mucho que significan el uno para el otro no siempre fue tan sencillo. Casi a finales de 2021, cuando confirmaron que entre ellos había algo más que una linda amistad, recibieron comentarios muy desagradables, pues aseguraban que Andrés le había sido infiel a su esposa, Claudia Martin. Todo un caos que se convirtió en una pesadilla para ambos.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, expresó en Despierta América al hablar sobre la polémica.

Más tarde, Maite visitó el foro de Primer Impacto junto a Mauricio Ochmann para hablar de su cinta Sin Ti No Puedo. Ahí, agregó: “Fue algo violentó, faltó el respeto, comunicó desinformadamente, inventó una historia que no existió jamás y por supuesto que hizo daño”.

Maite se dirigió a quienes la señalaron de haber sido la tercera en discordia en el matrimonio que su novio tenía meses antes de confirmar su relación. “No es justo que la gente diga mentiras sobre ti y todo lo que está publicado en esa revisa es una mentira”, aseguró sobre las publicaciones nacionales que contaban aquel supuesto triángulo amoroso.

“Yo no voy a asumir un lugar que no me corresponde, no voy a asumir un título que no me corresponde, no voy a asumir una historia que no es mía, es la historia que quisieron contar, es la historia que fue conveniente para la situación que se estaba dando, pero no es la historia que yo he vivido, y no es la realidad, y no la voy a tomar como la verdad”, continuó muy segura de cómo sucedieron las cosas con su pareja.

Maite Perroni y Andrés Tovar, ¿planes de familia?

A pesar de los rumores, la realidad es que entre la ex RBD y el productor las cosas van de maravilla. “Cuando estás en pareja puedes crear una vida donde sea, lo importante es que juntos se acompañen y puedan disfrutar de estar en compañía, y el hogar está donde está el corazón”, expresa ella feliz por su vida amorosa.