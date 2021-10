Maite Perroni confirma relación con Andrés Tovar: ‘Las cosas no fueron como se contaron’

Sin embargo, hoy Maite cuenta parte de su versión y asegura que la relación no inició con una infidelidad, como señala la publicación. “Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de ‘libertad de expresión’ se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación”, expresó Maite en sus redes sociales.

Y agrega en el comunicado: “Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos”.

Para finalizar, la pareja asegura que no volverá a hablar del tema, pues se enfocarán en su felicidad: “Les pedimos respeto a nuestra historia y quien quiera ser parte de ella, desde el amor, siempre será bienvenido”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.