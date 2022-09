Maite Perroni se compromete con Andrés Tovar

Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron su compromiso, luego de un año de relación. La actriz de series como Oscuro deseo y su futuro esposo compartieron una serie de fotografías en las que se aprecia el momento justo en el que ella le da el ‘sí’, además de mostrar el gran anillo de diamantes que él le obsequió para hacerle la gran pregunta. El productor le hizo una propuesta de lo más original, ya que esta fue, al parecer, en un sobrevuelo en helicópero por la ciudad, por lo que ambos llevaban unos auriculares, como los que usan los pilotos en este tipo de aeronaves.

©@maiteperroni



Las tiernas imágenes, en las que ambos se dejan ver visiblemente emocionados, están acompañadas por una romántica dedicatoria. “¡WE said yes! 💍✨ (Dijimos que sí) Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo”, se lee en la primera parte de la descripción, palabras de Andrés hacia Maite. A lo que ella contestó: “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”.

Alejandro Speitzer, Bárbara de Regil, Angelique Boyer, Alfonso Basave, entre otras celebridades felicitaron a la pareja por el feliz anuncio. Los fans de Maite, que se cuentan por millones, también se emocionaron por la próxima boda y le desearon lo mejor a la pareja.

©@maiteperroni



Su historia con Andrés Tovar

Fue a finales de 2021, cuando la ex RBD y el productor de televisión confirmaron su relación, luego de meses de rumores sobre el inicio de su noviazgo, el cual se dio después de la separación de Tovar con la actriz Claudia Martin. Luego de que su relación se hiciera pública, ambos, sobre todo la actriz, fue blanco de críticas, pues había quienes aseguraban que ella había sido la ‘tercera en discordia’.

Sobre ese complicado panorama, la artista se defendió: “Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, expresó en Despierta América, en una entrevista en junio pasado.

Además de hacer frente a esos reportes, Maite también se ha visto en la necesidad de aclarar, al menos de un par de ocasiones, que no está embarazada. En marzo de este año, la actriz de Cuidado con el ángel aseguró que no estaba en la dulce espera de un bebé, y dijo que cuando llegara a su vida esa bendición, lo compartiría a los medios.