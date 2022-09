Maite Perroni y Andrés Tovar podrían casarse en menos de un mes

La ex RBD no pudo contener las lágrimas de la emoción, un llanto de felicidad que no fue fácil controlar al ver el anillo en su mano. “‘Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo’. ATP. ‘Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas’. MPB”, escribió ella en una publicación de Instagram, con la que contó al mundo que estaban comprometidos.

