En los últimos días, Belinda ha estado compartiendo imágenes de caricaturas de anime con personajes enamorados, lo que ha aumentado las especulaciones entre un posible romance.

Sin embargo, en las últimas horas la cantante aclaró que compartía esas imágenes solo por que le gustaban no por otra cosa. “Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta! No por ninguna otra razón”.