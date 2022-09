El emotivo regreso de Satcha Pretto a ‘Despierta América’

Satcha Pretto volvió a “la casita más feliz de la televisión hispana” después de reponerse del accidente que la llevó a quirófano por una lesión en la rodilla. Contenta de volver a su rutina luego de casi tres meses y ver a sus compañeros del set de Depierta América, la reportera fue recibida entre abrazos y muy buenos deseos.

Satcha aún se encuentra en rehabilitación, por lo que no se sumó por completo a la verbena a la que estaba acostumbrada. Y es que aún hay algunos detalles que debe cuidar, según lo explicó de lo más animada. “Hay cambios, se habrán dado cuenta que no traigo tacones“, dijo apenas entró a cuadro. ”Estuve fuera del aire dos meses y 20 días, hoy se cumplen siete semanas de la operación, estoy sumamente agradecida con Dios, con todos ustedes por el apoyo que me han dado, cada mensaje, cada flor, cada regalo que me han enviado han servido muchísimo, un apoyo infinito”, expresó contenta de volver frente a las cámaras.

Aunque no lució tacones, optó por un vestido rojo con manga larga y vuelo en la falda que le permitió lucir tan linda como siempre sin poner en riesgo los avances que ha tenido en rehabilitación. Raúl González, Carlos Calderón, Karla Martínez y Alan Tacher fueron los presentadores que la recibieron con mucho cariño.

“Mi rehabilitación sigue por varias semanas, pero estoy aquí con todo el entusiasmo para informarles, y hacer lo que más me gusta para trabajar en esta hermosa casa de ‘Despierta América’”, añadió sonriente.