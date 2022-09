Toni Costa y Evelyn Beltrán celebran su primer aniversario de novios con elegante cena

Toni Costa y su novia, Evelyn Beltrán, festejaron su primer aniversario como novios con una espectacular cena en un restaurante de comida asiática. Pero eso no fue todo, ya que el exclusivo lugar que eligió la pareja contaba con luces y efectos especiales para hacer de esta cena algo inolvidable. Durante los primeros meses de su relación, la pareja mantuvo un perfil bajo, para evitar los rumores y falsos reportes, pero ahora, las cosas son muy diferentes y ya no esconden su amor. A través de sus redes sociales, los enamorados dieron un vistazo del festejo, en el que no faltaron las románticas dedicatorias entre uno y otro.

©@evelynbeltranoficial @mesh_bhakta



Toni Costa y Evelyn Beltrán

El coreógrafo y la modelo degustaron una deliciosa cena de varios tiempos en un lugar ubicado en Doral, en Florida. Así que entre exóticos platillos, como un rollo de sushi con hojuelas de oro de 24 quilates, y cócteles de sabores, los novios celebraron sus 12 meses juntos. Evelyn le dedicó unas palabras a Toni, en las que dejó ver que jamás se había sentido tan amada como hasta ahora. Oficialmente, su aniversario es este lunes 5 de septiembre, pero aprovecharon el pasado domingo para estar juntos, sin presiones por sus agendas.

©@toni



La cena que Toni y Evelyn disfrutaron en su aniversario

Con una foto de ambos a contraluz, jugando con sus siluetas, la modelo escribió: “Novio mío. Te amo con toda mi alma. Gracias por regalarme el mejor año de mi vida. A tu lado todo es tan especial. Gracias por jamás soltarme y por siempre protegerme del mundo. Eres el amor de mi vida y te quiero para siempre”.

©@evelynbeltranoficial



La romántica dedicatoria de Evelyn a Toni

Evelyn, de 28 años, y Toni, de 39, se conocieron gracias a su pasión por el mundo fitness; un día se encontraron en una de las clases que él imparte y desde ese momento hubo una gran química entre ambos.