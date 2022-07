Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, alza la voz: ‘Estoy cansada de las faltas de respeto’

Desde que Toni Costa y Evelyn Beltrán confirmaron su relación en febrero pasado, la modelo de raíces mexicanas ha estado expuesta ante las cámaras y las opiniones de terceros; por un lado están los que la juzgan por estar con el bailarín español, y por otro, aquellos que la apoyan y desean verlos felices. Usualmente, Evelyn, de 27 años, se mantiene al margen de los comentarios negativos en las redes sociales, sin embargo, el pasado miércoles decidió poner un alto a las críticas y faltas de respeto hacia su persona.

Evelyn Beltrán pidió respeto hacia su persona a través de las redes sociales

A través de Instagram stories, la modelo, quien también se define como creadora de contenido digital, compartió el siguiente mensaje, en el que pidió a aquellos que les molestaba su contenido, que la dejaran de seguir en dicha red social, además de expresar que estaba ‘cansada’ de la negatividad de algunos usuarios. “Les quiero compartir una cosa. Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal! Ya basta!”, escribió.

Evelyn Beltrán compartió este mensaje en sus redes sociales

“Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado ‘dejar de seguir’. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida”, puntualizó Beltrán quien es madre de un pequeño, fruto de una relación anterior.

Para la modelo, los últimos dos meses han sido especialmente duros, ya que le ha tocado hacer frente a la toxicidad de algunas personas que continúan atacándola por su relación con Toni Costa, el ex de Adamari López. El coreógrafo lleva más de dos meses dentro de La Casa de los Famosos 2, y mientras él trata de sortear las eliminaciones y llegar a la final, su novia hace todo lo posible por estar alejada de las polémicas y los comentarios negativos.