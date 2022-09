Kris Jenner, desesperada, pide a Kanye West que pare con sus ataques a las Kardashian

Aunque parecía que la calma reinaba entre |Kanye West y la familia de su exesposa, Kim Kardashian, el rapero ha vuelto a usar sus redes sociales para expresar los descontentos que tiene con el famoso Klan y sacó a relucir detalles de la historia de su esposa, acusando a Kris Jenner por haberla expuesto al igual que a Kylie Jenner.

Ye reposteó una publicación de Victoria Villarroel, quien fuera asistente de Kylie tiempo atrás. Su foto llamó la atención del intérprete quien se dirigió a ella dando una advertencia directa: “No dejes que Kris te haga una modelo de playboy como lo izo con Kylie y Kim. Hollywood es un burdel”.

Con sus palabras recordaba cómo ambas posaron para la famosa revista, dejando poco a la imaginación; además de resaltar que la carrera de Kim había nacido luego de la filtración de su video íntimo, una situación que la mommager vio más como una oportunidad que como una situación para ocultarse del mundo.

West confesó que él mismo es adicto a la pornografía y que ese fue uno de los detalles por los que su matrimonio con Kim llegó a su fin. “Instagram lo promueve. No voy a dejar que eso le pase a North y Chicago”, escribió.

Kris Jenner, estresada con la situación

Esta no sería la primera vez que Kanye recurre a sus redes para ventilar este tipo de situaciones personales. A principios de año también publicó varias capturas de las conversaciones que tuvo con Kim luego de que enviara mensajes muy directos y específicos sobre su ex, Pete Davidson. Y en esta ocasión no fue la excepción.

Aunque no se ve con cuál de las hermanas Kardashian-Jenner estaría hablando, Kanye publicó capturas de los mensajes en donde se aprecia la petición de Kris ante todo lo que está pasando.

“De parte de mi mamá - POR FAVOR, dile que deje de mencionar mi nombre. Tengo casi 67 años y no siempre me siento bien, y esto me estresa demasiado”, pide Kris a través de una de sus hijas.

Pero la respuesta de Kane no fue la esperada y publicó la conversación en la que responde provocativo hablando sobre el futuro de sus hijos: “Todos ustedes no tienen decisión sobre mis hijos de color y a dónde van a la escuela. Ellos no van a hacer fotos de playboy ni cintas sexuales. Dile a tus amigos de Clinton que vengan por mí, aquí estoy”, expresó.

Al parecer, Kanye se habría molestado por el inicio de clases y la escuela que Kim eligió para los cuatro pequeños que tuvieron durante su matrimonio. Y es que el cantante recién creó la Donda Academy, escuela en donde asegura que sus hijos deberían estudiar, a lo que la dueña de KKW Beauty se habría negado.