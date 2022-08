Ladrón de Kim Kardashian no se arrepiente del famoso robo en París

Después de aquel famoso asalto a Kim Kardashian en París, la vida de la socialité cambió por completo. Además de dejar de usar joyas y decidir no guardar ninguna en casa, Kim tardó mucho en recuperarse del trauma que vivió y que por varios meses la hizo temer por la seguridad de ella y su familia. Eso, incluyendo que evitó pisar tierras francesas para no recordar los detalles de aquella noche en el hotel en el que fue atada y amenazada a punta de pistola mientras una banda de ladrones se llevaba ceca de 10 millones de dólares en joyas, incluyendo el anillo de compromiso de Lorraine Schwartz que le dio Kanye West. Un hecho del que uno de los asaltantes asegura no tener remordimientos.

Yunis Abbas, es parte de la llamada banda de “los abuelos ladrones” y estuvo implicado en el asalto a Kim. Después de pasar 22 meses en prisión tras el delito, asegura que la culpa es completamente de ella. “Ella estaba tirando el dinero, yo estaba allí para recogerlo, y eso fue todo. ¿Culpable? No, no me importa”, aseguró en entrevista con VICE News.

Y agregó: “Deberían ser un poco menos llamativos para las personas que no pueden pagarlo, para algunas personas, es provocativo”, justificando su conducta y la forma en la que arrebató a Kim sus bienes.

Abbas reveló que todo inició cuando vio aquel video de Keeping up with the Kardashians, en el que la familia vacacionaba en Bora Bora en 2011 y Kim perdió un arete de 75 mil dólares en el océano luego de que su exesposo, Kris Humphries, la aventara al agua. “Pensé: ´Ella tiene mucho dinero. A esta señora no le importa nada‘“, reveló el ladrón.

Curiosamente, a Kim sí le importó y mucho. Ese segmento no sólo la mostró llorando y desesperada por perder su joya, misma que Kylie Jenner encontraría minutos después; sino que de ahí surgieron memes de “feo llanto” de Kim, hasta convertirse en un momento memorable de la cultura pop.

Los detalles del robo millonario

La banda, llamada así porque todos tienen más de 60 años, no tuvo ningún problema con identificar las joyas que robarían ya que Kim solía publicar cada detalle en las redes sociales. Fue así también como se enteraron en qué que viajaría a París para la Semana de la Moda en 2016, y dieron fácil con el hotel en el que se hospedaría, el Pourtalès, ubicado en el distrito VIII de la capital francesa.

Los ladrones hicieron guardia desde una noche antes del robo y cuando vieron que Khloé y Kourtney, las hermanas de Kim, salieron del hotel junto a su guardaespaldas, Pascal Duvier, ellos entraron en acción. “Entramos por la puertecita que estaba abierta por dentro. Tan pronto como entramos, tomamos el control del conserje. Lo dominamos, lo atamos; luego buscamos las llaves del dormitorio en el que se quedó”.