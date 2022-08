¿Por qué se separaron Kim Kardashian y Pete Davidson?

Kim Kardashian y Pete Davidson parecían muy enamorados, todo era sonrisas y complicidad hasta este fin de semana cuando sorprendieron a todos con su separación. Miles de dudas salieron a flote, pero la que más intrigaba a sus seguidores era saber qué había pasado entre ellos para llevarlos a tomar caminos separados después de nueve meses de noviazgo.

©Kim Kardashian





Al principio se decía que las complicaciones con sus agendas habían sido el principal motivo para que la relación se enfriara. Algo bastante común entre las celebridades de Hollywood con muchos proyectos, viajes y horarios que cumplir al mismo tiempo que desean encontrar el amor.

Sin embargo, parece que las razones de poner punto final a su muy sonado romance fueron otras y estuvieron en manos de Kim. Al parecer, la estrella de TV no estaba lista para tener una relación seria y él sí. Y es que apenas hace unas semanas, Pete aseguraba que estaba listo para formar una familia y quería tener hijos con Kim.

Ese no habría sido el único motivo, según explica Entertainment Tonight, Kim ya no sentía esa chispa que no podían esconder de nadie. Pero esto no significa que la pareja haya acabado su relación en malos términos, de hecho se dice que ella sigue muy enamorada de Pete y que la química entre los dos aún es increíble.

Kim Kardashian, un momento para ella

Cuando la relación de Kete se formalizó, la empresaria y mamá de cuatro pequeños estaba feliz. Apenas meses atrás se había separado de Kanye West y en Pete había encontrado a una persona completamente diferente, justo lo que necesitaba. Sin embargo, luego de un año y medio de aquel mediático divorcio y de sólo meses de firmar los documentos que lo hacían oficial, Kim parece necesitar un tiempo a solas para procesar los recientes cambios que han ocurrido en su vida.

Pete y Kim hicieron sonar las alarmas a finales de 2021, cuando Kim acudió como invitada a SNL, y en donde ambos protagonizaron un sketch con un beso con el que inició todo. Kim sólo quería divertirse, una aventura tras el divorcio, pero se encontró con una relación linda que la llenó de apoyo y momentos inolvidables tanto para ella, Pete, sus hijos y sus fans.