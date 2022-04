Kim Kardashian acude al estreno de ‘The Kardashians’ con su novio Pete Davidson

Kim Kardashian y su novio Pete Davidson acuideron al estreno de The Kardashians ,el nuevo reality de la familia más polémica de la televisión, el cual se transmitirá por Hulu. La empresaria y el comediante llegaron juntos a los Goya Studios en Los Ángeles. Para la ocasión, Kardashian usó un vestido ceñido en color plateado con un choker y un recogido alto, mientras que Davidson se dejó ver con un look casual, con un blazer negro y una t-shirt blanca.

©GrosbyGroup



Kim Kardashian acudió a la premiere de su nuevo programa con Pete Davidson

La estrella de televisión de 41 años y el comediante de Saturday Night Live (SNL), de 28 años, empezaron a salir en octubre pasado, luego de que Kim presentara un epidosio de SNL. El país entero fue testigo de su primer beso cuando realizaron un sketch para dicha emisión, en el que dieron vida a la princesa Jasmín y Aladdín.

©GrosbyGroup



Kim Kardashian y su nuevo novio, Pete Davidson, fotografiados en su Maybach tras el estreno de ‘The Kardashians’

Tras ser declarada legalmente como soltera, en marzo pasado, Kim Kardashian usó sus redes sociales para compartir su primera fotografía con Pete. Al mes siguiente, la madre de cuatro niños tuvo una entrevista con Robin Roberts, en la que reveló que después de divorciarse de Kanye West y empezar a salir con Davidson, se sintió “en paz”.

“Soy una chica a la que le gustan las relaciones, por supuesto, no estaría con alguien si no pensara pasar mucho tiempo a su lado”, dijo Kardahsian. “Obviamente, me quiero tomar mi tiempo, pero estoy muy feliz y muy contenta. Y es un gran sentimiento solo estar en paz”.

Durante esa misma entrevista, Khloé Kardashian dijo, “Él simplemente la hace reír, y ella se ríe todo el tiempo”. Kris Jenner, madre de Kim, también se refirió al noviazgo de su hija. “Pete es bueno, es bueno. Él es un chico realmente lindo”.

The Kardashians se estrenará el 14 de abril por la plataforma de Hulu. El programa continuará con la historia de Keeping Up With the Kardashians de E! como parte de su acuerdo más reciente con Disney +. Según el adelanto, el show sin guión será explosivo y asegura que “todos los límites se romperán”.

The Kardashians está producido por Fulwell 73 en conjunto con Ben Winston, Emma Conway, Elizabeth Jones y Danielle King. El programa lanzará capítulos nuevos de forma semanal todos los jueves.