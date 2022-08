¿Qué significa esta nueva etapa en tu vida?

“Esta nueva etapa es muy bonita, de hecho, me siento joven aún y con muchas ganas de vivir y seguir haciendo lo que me gusta, la buena música”.

¿Te sientes más joven o más maduro que nunca?

“Ambos (risas). En este momento de mi vida he podido disfrutar un poco más. También ha nacido mi hijo lo cual me llena de mucha alegría y me ayuda a mantenerme enfocado en los próximos proyectos”.

¿Cómo vas a celebrar tu cumpleaños?

“Esta vez lo celebraré en Ibiza, España, junto a mis amigos y familiares. Lo llamo el ‘Maratón II’ y me siento muy contento ya que será una semana compartiendo y celebrando la vida”.