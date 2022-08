Nicky Jam está ‘Sin Novia’, Anitta nos sorpende con ‘Gata’ y Kenia Os inspira con ‘Todo my Love’

Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg - Bad Decisions

¡Una colaboración única! Estilos que no esperábamos en una canción que no nos podemos quitar de la mente. A sólo unas semanas de que BTS anunciara su pausa indefinida, lanzan este tema que Snoop Dogg ya nos adelantaba en la alfombra roja de los American Song Contest. Si no la has escuchado, ¡no tardes más!

paopao - diamantes y espinas

“Este ha sido un proyecto de amor, donde desnudé mi alma frente a todos ustedes para traerles mi mejor trabajo hasta ahora. Este es mi primer EP sola, después de lanzar dos EP colaborativos este año que amo y significaron mucho para mí, y estoy emocionada de que puedan ver otra capa de paopao y experimentar lo que soy capaz de hacer”, explica la cantante. ea diache es un sencillo con un perreo lento con ROBI, quien agregó su encanto juvenil para ayudar a crear una canción que describe una relación que comenzó en la pista de baile; y paopao, un perreo hardcore que representa quién es paopao como artista y describe cómo llegó a donde está hoy.