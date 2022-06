Kim Kardashian asegura que no dañó el vestido de Marilyn Monroe

Después de usar en la Met Gala el icónico vestido con el que Marilyn Monroe cantó en 1962 Happy Birthday a John F. Kennedy, Kim Kardashian fue señalada de haber causado daños irreparables a la pieza. Un experto y fan de la fallecida diva del cine comparó el antes y el después de la prenda, mostrando que ahora hay cristales sueltos y rasgaduras en la tela. Sin embargo, el museo Ripley’s Belive it or Not!, asegura que así adquirió el vestido en 2016, y ahora Kim rompe el silencio para explicar que no fue ella quien causó el daño del que todos están hablando.

“No, Ripley’s y yo trabajamos en conjunto para que se manejara el vestido con guantes mientras me ayudaban a ponérmelo”, contó en entrevista para Today Show. La hermana de Khloé y Kourtney Kardashian agregó que usar el vestido en la alfombra roja de la Met Gala fue todo un proceso, que para nada fue sencillo, pero que cuidaron al máximo de la prenda valuada en 114 mil dólares en la actualidad.

“Llegué a la alfombra roja usando una bata y pantuflas, y me puse el vestido justo antes de desfilar por ahí. Quizá lo tuve puesto por tres o cuatro minutos”, explicó Kim. Desde aquel día reveló que había usado la pieza original ante las cámaras a las afueras del Museo Metropolitano de Nueva York, poniéndose después una réplica exacta para disfrutar de la noche.

Kim Kardashian y el respeto hacia Marilyn Monroe

En su charla, la socialité y empresaria aseguró que en ningún momento dañaría parte de la historia de USA. “Respeto a Marilyn y entiendo lo mucho que esto representa para la historia del país. Como el tema de la Met Gala era algo representativo de ser americano, pensé: ‘¿Qué es más americano que usar el vestido de Marilyn Monroe con el que cantó Feliz Cumpleaños al presidente de USA?’”.