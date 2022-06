¿Es este el nuevo nombre del bebé de Kylie Jenner?

Kylie Jenner nos tiene muy a la expectativa sobre el nombre de su segundo hijo luego de que cancelara que lo había llamado Wolf. Sin embargo, parece que este Día del Padre se le fue un detalle en uno de sus videos de la celebración en el que podría haber revelado sin querer cómo se llama el hermanito de Stormi.

Kylie compartió con sus fans cómo había decorado su hogar para conmemorar este día tan familiar junto a su pareja, Travis Scott, y sus hijos. Globos, un convivo en el jardín y mucho amor se apreciaba en la casa de la menor del clan Kardashian-Jenner.

Stormi celebró a papá con dibujos hechos por ella misma, y es ahí en donde parece que los fans de Kylie encontraron la pista del nombre de su bebé. En un caballete se aprecia uno de los dibujos de Stormi, en donde escribió: “Daddy”, y en uno más se leía “Jacob”.

De inmediato iniciaron las especulaciones de que el niño lleva este nombre, aunque nada es seguro. Eso sí, no es la primera vez que este nombre sale a flote entre las especulaciones, pues el Día de las Madres, Kyle y Travis le dedicaron a Stormi la canción To Our Daughter, de My Best Friend Jacob.

Otro posible nombre para el bebé

Con Kylie dispuesta a no revelar tan fácil el nombre de su hijo, sus fans buscan cualquier detalle para saber cómo se llama el pequeño. Tanto que durante el viaje que hicieron a Italia para la boda de Kourtney Kardashian con Travis Barker, muchos especularon que el bebé se llamaba Coconut.

Todo porque Kylie escribió en una foto junto a su hija: “Sólo Storm, Coconut y yo viajando juntos por el mundo ✨♥️”, de ahí empezaron a pensar que ese habría sido el nombre que eligieron para el bebé. Sin embargo, es muy común así a de cariño a los pequeños, por lo que Kylie podría haberse referido al niño con un lindo sobrenombre sin revelar cómo es que se llama en realidad.