¡Feliz día del Padre! Ángela y Leonardo Aguilar celebran al ‘mejor papá del mundo’

Ángela, ¿puedes compartir alguna una anécdota entrañable que atesores con tu padre?

“Mmm… la verdad que todos mis recuerdos son junto a mi familia y los que más amo son junto a ellos; entonces, no sé… puede ser cuando me llevaba al kínder en su moto o cuando lo acompañaba cuando hacía las entrevistas en las cabinas de radio y me tenían que poner cojines en las sillas para poder ver qué estaban haciendo.

Una vez, mi mamá y mi hermana se fueron a París juntas para el cumpleaños número 15 de mi hermana y yo me quedé con mis hermanos y mi papá me quería cortar el pelo en la casa, casi me traumo. Cuando empecé otra vez a montar y mi papá me dice: ‘Ponte a galopar, ándale’ y yo no había montado en años. Muchas veces lo he acompañado a que lo tatuaran o le terminaran un tatuaje y lo acariciaba y pensaba que mi presencia iba a ser que no le duela (risas)”.