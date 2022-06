Lele Pons celebra el mes del Orgullo LGBT+ con su padre: ‘Estoy más que agradecida de ser su hija’

Lele Pons tiene en sus padres el mejor ejemplo, por lo que la influencer no podría sentirse más orgullosa de ellos. La también intérprete se ha sumado a las celebraciones del mes del orgullo LGBT+, festividad que es cercana a su corazón, pues su padre, Luis Pons, forma parte de esa comunidad. Fue hace dos años cuando en su reality The secret life of Lele Pons, la joven de 25 años reveló que su papá era homosexual. Aunque, en un inicio fue duro para ella aceptarlo, ahora se siente más que feliz de ver a su padre como un hombre pleno.

Los padres de Lele se separaron cuando ella era una niña

A través de sus redes sociales, Lele compartió el siguiente mensaje, acompañado por un carrusel de fotografías en el que deja ver todo el amor que siente por su papá: “Happy Pride Month🌈 My dad is gay and im beyond grateful to be his daughter !! Time to celebrate this month! Te amo Papi🌈❤️(Feliz mes del orgullo. Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija!! Es tiempo de celebrar este mes! Te amo papi)”.

Del baúl de los recuerdos... Lele con su papá

Sofía Reyes, Diana Maux, Hannah Stocking y otras famosas y amigas cercanas a Lele, así como sus miles de fans, reaccionaron a este conmovedor post, cargado de valentía, apoyo y mucho amor.

La historia de sus padres

Los papás de Lele, Anna Maronesse y Luis Pons, tomaron la decisión de separarse cuando ella era una niña. Al poco tiempo, Lele se dio cuenta de las preferencias de su papá, y a pesar de la gran sorpresa que representó en su vida, lo entendió muy rápido. “Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice. Yo estaba como ‘ok eres gay, quiero entender cómo te sientes y qué hizo decidirte a casarte con mamá, ¿por qué me lo dices ahora?, solo quiero entenderlo todo’”, reveló en The secret life of Lele Pons.