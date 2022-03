Eugenio Derbez sobre rumores de serie de ‘El Chavo del Ocho’: ‘Quiero aclarar los malos entendidos’

Eugenio no podía creer lo que tenía en sus manos, una carta escrita por el ídolo de su infancia. “Me decía: ‘No te deprimas, sigue adelante. Estas cosas pasan’. Me compartió sus experiencias. El hecho de que se haya tomado el tiempo de escribirme una carta, no saben lo que significó”, dijo Derbez.

¿Habrá serie de Chespirito?

Ante la expectativa generada en las últimas semanas, Roberto Gómez Fernández aseguró que aún no hay nada definitivo. Sin embargo, no descarta trabajar en la bioserie de su padre de la mano de Eugenio Derbez. Y, aunque ha tenido conversaciones al respecto y hay un guion en las primeras etapas de escritura, no hay nada confirmado.

