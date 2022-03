Eugenio Derbez hará realidad uno de sus grandes sueños, ¿con la serie de ‘Chespirito’?

“Lo que más admiro de él es cómo su comedia ha viajado por todo el mundo, ¡porque no es fácil! La comedia de Chespirito no tiene caducidad, pasa generaciones y los niños siguen viéndolo y riéndose con él. Eso no cualquiera lo hace”, agregó sobre su admiración a este gran personaje de la televisión.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.