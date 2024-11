12 estampados de supertendencia este invierno (y 12 compras clave para estrenarlos ya)

El otoño/invierno llega cargado de estampados que marcan tendencia y nos invitan a jugar con nuestro estilo. Desde clásicos renovados -por ejemplo, la pata de gallo o las flores- hasta los patrones más atrevidos como el leopard print, esta temporada ofrece una variedad de opciones para todos los gustos. Los estampados no solo sirven para darle vida a nuestros looks, sino que también reflejan el espíritu de cada época. Prepárate para descubrir cómo incorporarlos a tus looks para estar a la última. Desde los tradicionales cuadros y rayas hasta los exóticos prints animales y florales, la moda de este invierno tiene algo para cada estilo. ¡Añade un toque único a tu armario con estas compras!

1 24 © Getty Pata de gallo Este estampado clásico vuelve cada temporada de frío, y siempre es una gran tendencia. Originalmente, era usado por la nobleza británica, pero dio un salto a la moda femenina en los años 20 gracias a la innovadora Coco Chanel, y desde entonces ha sido sinónimo de estilo y elegancia. ¿Y Lady Di en los 80? Ella lo consolidó como un símbolo de elegancia, ¡así que no dudes en incluirlo en tu armario esta temporada! Aunque suele asociarse a prendas más formales, hoy en día lo encontrarás en una variedad increíble de piezas, desde minifaldas modernas hasta jerséis o accesorios que le dan un toque único a cualquier look. Para llevarlo, puedes optar por un look monocromático y dejar que el estampado sea el protagonista, o atreverte con colores vibrantes y hasta otros estampados para crear combinaciones únicas.

2 24 © H&M Una americana oversized es imprescindible en cualquier armario, pero esta temporada, te invitamos a dar un paso más y comprarte una de pata de gallo, como esta de H&M (59,99 euros). Podrás ponértela en cualquier ocasión, desde una reunión a una cómoda o incluso una salida nocturna. Es la mejor opción para renovar tus básico y marcar tendencia.

3 24 © Getty Tartán El tartán ha ganado puestos en las pasarelas este año, conquistando colecciones de grandes firmas como Vivienne Westwood, Rabane, Loewe y, cómo no, Burberry. Aunque en sus orígenes servía para identificar a familias escocesas, hoy en día es un estampado internacional, que mantiene ese aire de tradición, pero que se puede adaptar al street style. Es un tipo de cuadros que nos trae también un toque de nostalgia, recordándonos esas faldas de uniforme escolar que inspiran la estética college que tanto vemos en las calles. Para llevarlo con estilo, lo ideal es combinarlo con prendas modernas y atrevidas, logrando así un look casual, pero con personalidad, como el que luce Sarah Jessica Parker en la imagen. ¡Si ella lo lleva, ya tienes la señal definitiva para hacerlo tú también!

4 24 © Miu Miu Para las amantes del estilo college os traemos una propuesta icónica. Esta minifalda color camel de Miu Miu de tartán, con bolsillos y botones delanteros decorativos (1.590 euros). Póntela con cualquier prenda, desde zapatillas hasta botas, con jeréis oversize o con blazers ajustasdas.... ¡No hay límites!

5 24 © Getty 'Animal print' de leopardo El estampado de leopardo ha pasado de ser una tendencia atrevida a convertirse en un esencial. Y es que no solo es fácil de combinar con tonos neutros como el beige o el negro, sino que añade ese toque extra que eleva cualquier look. Pero, ¿de dónde salió este icónico estampado? La historia se remonta hasta la prehistoria, cuando las pieles de animales eran usadas para protegerse. Más tarde, en el siglo XVIII, se comenzó a recrear estos patrones en tejidos, convirtiéndose en un lujo reservado para la alta sociedad. Con el tiempo, se popularizó por figuras legendarias como Brigitte Bardot y grandes firmas como Yves Saint Laurent y Dior. Durante los años 90 y 2000, este estampado se mudó a la cultura pop y la moda callejera, convirtiéndose en un elemento básico del estilo urbano. Hoy, el animal print sigue siendo una apuesta fuerte y se adapta a una variedad de estilos y contextos. Este año, te recomendamos apostar por gabardinas de leopardo, vistas en muchas pasarelas como Dolce & Gabanna, Dior o Isabel Marant. ¡Atrévete a incorporarlo en prendas menos convencionales!

6 24 © Massimo Dutti Si eres fanatica del estampado de leopardo, no te podrás resisitir a este abrigo largo de Massimo Dutti (299 euros). Perfecto para darle a tus estilismos un toque distinto para el día a día. Combínalo con prendas básicas, como una blusa blanca y unos vaqueros de un color neutro, y no pasarás desapercibida, manteniendo la comodidad y el estilo.

7 24 © Getty Lunares Muchas de vosotras asociaréis los lunares con los trajes de flamenco español, pero lo cierto es que este estampado tiene un origen mucho más internacional. El estampado de lunares nació en 1930 en Bohemia (República Checa) con el traje del baile de la polca, de ahí su nombre polka dots, reflejando la alegría y el movimiento del baile en la vivacidad de los puntos. Fue en Estados Unidos donde los lunares alcanzaron la fama mundial, popularizados en los años 50 por Minnie Mouse y Marilyn Monroe, quien los llevó en varias producciones de Hollywood, dándoles un toque sofisticado y sexy que invadió las tiendas. Hoy en día, los lunares siguen marcando tendencia, como se vio en las recientes pasarelas de Carolina Herrera, Max Mara y Acne Studios, resurgiendo esta temporada en todas sus versiones. Con su aire retro y femenino, este estampado combina perfectamente con prendas básicas para un look sofisticado. ¡Un clásico que nunca pasa de moda!

8 24 © Mango Esta camisa de lunares de Mango es la opción ideal para tus look de oficina (25,99 euros). ¡Serás la más original y sofisticada! Además nos encanta que los lunares estén difuminados y sean de diferentes tamaños, dándole al estampado un toque vanguardista. Combínala con unos pantalones de sastre y unos botines para un look de diez que podrás usar durante todo el día.

9 24 © Getty Cuadros XL El estampado de cuadros bicolores, también conocido como damero (inspirado en el ajedrez), es uno de esos patrones que siempre está de vuelta, pero nunca pasa de moda. Aunque Louis Vuitton es una de las marcas más asociadas con este diseño, la historia se remonta mucho más atrás. De hecho, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tiene una prenda del siglo XV con este estampado originaria de los soldados incas. Este estampado aparece en una variedad de prendas, desde abrigos y blazers, hasta vestidos y faldas, dándoles un toque acogedor; incluso en zapatos, como las clásicas Vans. Este otoño/invierno, los cuadros extragrandes en tonos neutros se han convertido en una tendencia de street style. Así que no dudes en combinarlos con prendas sobrias o incluso con otros estampados para un look original y lleno de estilo. ¡Y no olvides que los accesorios con cuadros también son increíbles!

10 24 © Hugo Este jersey de cuadros de Hugo no nos puede gustar más. Es perfecto para darle a tus looks un aire moderno, y además es super calentito porque está confeccionado en lana (229,95 euros). Quedará genial con looks casuales, por ejemplo con vaqueros, o con algo más sofisticado como una falda negra larga con volantes. ¡Tú decides!

11 24 © Getty Flores en tonos naranjas y rosas ¿Estampado de flores en invierno? ¡Por supuesto! Este estampado, originario de Japón y China, llegó a Europa a través de la Ruta de la Seda y se popularizó en el siglo XVII con los tejidos indios chintz. Su auge en la moda contemporánea se dio a finales del siglo XIX, pero fue en los años 60 y 70, impulsado por los movimientos hippie y bohemio, cuando se consolidó como un símbolo de libertad y rebeldía. Lo cierto es que este estampado nunca pasa de moda, ya que su versatilidad lo hace un clásico que siempre aporta un aire romántico y femenino. Esta temporada, lo veremos más que nunca, ya que el estilo bohemio está en pleno auge. ¿Y cómo no? Unas botas de ante con un vestido de flores y una chaqueta de flecos son la combinación perfecta. No hay límites, desde flores vintage hasta geométricas, abstractas, pequeñas o en tonos oscuros, pero lo más visto ha sido este estampado en tonos naranjas y rosas.

12 24 © Zara Para darle alegría a tus looks otoñales, échale un ojo a este vestido corto de Zara con estampado de flores en color rosa (29,95 euros). Tiene un cinturon para afinar esa zona y es muy sofisticado por su tejido satinado. Combinalo con unas botas marrones de ante altas, y un bolso de flecos, consiguiendo un look chic y boheimo, perfecto para destacar en días más oscuros.

13 24 © Getty Rayas verticales Las rayas verticales siempre han sido sinónimo de elegancia y sofisticación. Este estampado tiene un origen que remonta a la moda del siglo XIX, cuando los trajes a rayas eran símbolo de formalidad en las clases altas. Con el paso de los años, este estampado se ha adaptado a diferentes estilos, desde el look deportivo de los años 70 hasta la moda minimalista de los 90. Esta temporada, regresa con fuerza, especialmente en chaquetas, faldas y trajes. En las pasarelas de Missoni y en el street style, las rayas verticales se presentan como un print que no solo alarga la figura, sino que también aporta frescura y personalidad al atuendo. Su versatilidad permite combinarlas con otros patrones, o el mismo de diferente estilo y color, o llevarlas solas para un look limpio y sofisticado.

14 24 © The Tiny Big Sister Te enseñamos una de las propuestas más originales y funcionales de la temporada. Este abrigo acolchado marrón de rayas, de The Tiny Big Sister (259 euros). Deja atrás los abrigos aburridos y escoge este que además de tener mucho estilo es super cómodo y te protegerá los días más fríos, ya que esta compuesto de 100% algodón.

15 24 © Getty Naturaleza El estampado de naturaleza tiene una conexión profunda con el mundo orgánico y el planeta Tierra, evocando escenas de bosques, hojas y paisajes tranquilos. Este patrón se popularizó en los años 60, durante la era del flower power, cuando los movimientos contraculturales abrazaron la conexión con la naturaleza. Este otoño/ invierno, vuelve con fuerza, principalmente en tonos terrosos, verdes y marrones, siendo estos también una tendencia. Este estampado queda genial tanto para looks de oficina, como para una comida casual, ya que son elegantes y versátiles. Se lleva en bufandas, vestidos y abrigos, aportando un aire fresco y relajado al atuendo de temporada, o en piezas fluidas para combinar con otras más rígidas, como unos vaqueros.

16 24 © Nice Hand Esta falda de Maksu estampada en tonos amarillos y marrones, será tu mejor aliada para crear looks originales y diferentes para tus comidas, eventos o reuniones (99 euros). Un tono que encaja genial con esta temporada, aportando también un toque de alegría y diversión. Combínala con jerséis de tonos neutro oversized o con camisas si buscas algo más arreglado.

17 24 © Getty 'Argyle' En print de rombos, o estampado Argyle, tiene su origen en Escocia, donde se utilizaba para los calcetines de los jugadores de fútbol y en la moda de los Highlands. En el siglo XX, se popularizaron en la moda preppy estadounidense y británica, sobre todo en jerséis y chalecos de lana. Ha sido un clásico durante décadas, pero en Otoño/invierno 2024-2025 se presenta con nuevos giros. Los rombos se han visto en desfiles como el de Gucci, renovados en colores más vivos o combinados con texturas modernas. En el street style, se llevan en prendas casuales como cárdigans, bufandas y faldas, aportando un toque retro y elegante. Perfecto para looks sencillos, pero con carácter, el estampado Argyle sigue siendo una opción atemporal para esta temporada. ¿Un truco? Combínalo con colores llamativos como vemos a la chica de la foto con su bolso neón, así conseguirás un look de contrastes moderno y sofisticado.

18 24 © Vila En Vila puedes encontrar este cardigán ajustado en tonos beige, marrón y gris, con estampado de rombos (42,65 euros). Perfecto para un look nostálgico, pero que puedes convertir en contemporáneo poniéndotela con otras tendencias, como unos barrel pants y unos botines.

19 24 © Getty 'Paisley' El estampado paisley, también conocido como cachemira, tiene su origen en Persia, donde este patrón de formas fluidas y curvas representaba la fertilidad y el crecimiento. En el siglo XVIII, los comerciantes británicos lo trajeron de la India, donde se hizo popular en los tejidos y accesorios de lujo. A lo largo de las décadas, el paisley ha resurgido en varias ocasiones, siendo un icono de la moda bohemia de los años 60 y 70. Hoy en día, regresa con una estética renovada, mostrando versiones más oscuras y sofisticadas, especialmente en tonos marrones, azules y negros. En las pasarelas de Soulland y Anna Suise vimos este estampado en vestidos, bufandas y chaquetas, y en el street style se lleva con un toque boho chic.

20 24 © Kaffe Lo más visto en este tipo de estampados son blusas y vestidos, por eso seleccionamos esta blusa paisley de Kaffe, perfecta para una tarde de otoño (37,46 euros). Con las mangas abullonadas y el estampado tan divertido, no necesitas más que una falda básica o unos vaqueros y unas bailarinas para completar tu look.

21 24 © Getty 'Animal print' de vaca El estampado de vaca, con sus manchas blancas y negras o marrones, ha sido una de las tendencias más sorprendentes de la temporada. Su origen remonta a la moda de los años 70, cuando los estampados animales empezaron a ganar terreno, pero no ha sido hasta los últimos años que el patrón de vaca adquirió popularidad en las pasarelas y el street style. Este otoño, el animal print vacuno llega a chaquetas, faldas, botas y accesorios, dando un toque divertido y rebelde al look. Firmas como Louis Vuitton han mostrado este print en sus colecciones, y se ha visto a muchas celebridades adoptándolo en sus looks de calle. Con su aire original y audaz, el estampado de vaca es perfecto para quienes quieren marcar la diferencia con un toque único. ¿Te atreves?

22 24 © Pull & Bear Para las más modernas, en Pull & Bear podéis encontrar esta pantalón baggy de estampado de vaca (35,99 euros). Añádele un abrigo largo y unas zapatillas de un color llamativo, por ejemplo rojas, y tendrás un conjunto moderno y lleno de estilo para ir atrapando todas las miradas de las calles.

23 24 © Getty Geométricos El estampado geométrico ha sido un clásico de la moda desde el movimiento art déco en la década de 1920, cuando los patrones y formas abstractas comenzaron a verse en vestidos, decoración y arte. Este 2024, los estampados geométricos están de vuelta, pero con un toque moderno y minimalista. Se aprecian en líneas rectas, círculos, triángulos y otros patrones abstractos, en combinaciones de colores neutros y brillantes. En las pasarelas de Hermès y Kenzo, fichamos prendas con patrones geométricos en formas dinámicas, adaptados a piezas de corte limpio y contemporáneo. Este estampado, que se encuentra en blusas, vestidos y trajes, se combina fácilmente con otros colores sólidos, creando un look audaz y moderno. ¡Una tendencia que une arte, arquitectura y moda!