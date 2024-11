Guía FASHION para combinar los tonos tierra: nuevos looks en marrón, cámel, beige...

6 12

'Comfy'

Cuando llega el frío, lo que más nos apetece es estar cómodas, ya sea en casa o para salir a hacer algún recado rápido, por lo que comienza la temporada de los conjuntos de punto, y qué mejor que en tono beige. Para un look cómodo pero estiloso, Oysho ofrece una chaqueta de punto con capucha (35,99 euros) y un pantalón recto a juego (35,99 euros). Perfecto para un día relajado o una salida informal: cuando no sepas qué ponerte o no quieras esforzarte mucho, ¡es la definición de lujo cómodo! Oysho es conocida por su ropa de deporte y loungewear que no solo es funcional, sino también elegante.