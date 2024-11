El fin de semana de Chiara Ferragni en Roma: sus looks y restaurantes favoritos en la Ciudad Eterna

Chiara Ferragni marcará el 2024 como uno de los años más complicados de su vida, pero también el de resurgir como si de una preciosa mariposa se tratara. Después de atravesar un divorcio mediático con el padre de sus hijos, el artista Fedez, y afrontar los errores de su negocio, poco a poco está volviendo a mostrar en las redes sociales aquel carisma, sencillez y realidad que tanto nos conquistó a través de una pantalla hace una década. Y esta vez, la reina del universo digital ha dejado su casa familiar de Milán para viajar a Roma.

"Roma, eres mi ciudad favorita en todo el mundo" así titulaba un carrusel de fotografías que acumulan miles y miles de likes. Tras la mala racha que ha vivido, la influencer está recuperando poco a poco la confianza ante las redes sociales, y nos ha relatado cómo ha pasado este fin de semana, que coincidía con la festividad de Halloween, junto a sus mejores amigos y sus dos pequeños, Leone y Vittoria. Como gran amante de la moda, sus looks son objeto de análisis alrededor del mundo, y esta vez destaca la camiseta blanca con la tipografía "Italia" y los vaqueros de tiro medio y campana, pero también el sensual micro top de rayas blancas y negras que ha combinado con bermudas a la vista bajo los jeans.

En plena época otoñal, el sol se esconde antes, por lo que las temperaturas bajan más y hay que abrigarse para no resfriarse. Razón por la que nuestra protagonista se ha cambiado de ropa y ha optado por una chaqueta negra, pantalones y botines puntiagudos de tacón bajito para pasearse en bici por las calles empedradas de la capital y admirar los históricos rincones iluminados bajo las estrellas y con menos turismo. Un divertido, práctico y asequible plan que ya queremos copiar en nuestra próxima escapada.

¿Cuáles son sus restaurante favoritos?

Y como auténtica italiana, tras perderse por lugares como el Coliseo, la Plaza de España, Via Condotti, la Fontana di Trevi y el barrio del Trastévere, en su planning no podía faltar una buena ruta gastronómica. Gracias a sus publicaciones, hemos reconocido los lugares en los que ha degustado no solo platos de pasta y pizza exquisitos que nos han abierto el apetito, sin olvidar la cata de vinos y champagnes, ¡también de los postres tan fotogénicos!

Localizados en el centro de la ciudad, nos encontramos dos direcciones míticas al que acuden modelos, actrices internacionales y celebridades como ella. Por un lado Ciampini Roma, un bistró con una famosa terraza al pie de la calzada en la que su carta destacan patos tradicionales romanos, pasta fresca casera... Y por otro, Rocco Ristorante, una trattoria romana clásica que ofrece a sus comensales un espacio mucho más tranquilo para desconectar del bullicio de las calles.

Chiara ha titulado en las fotografías que ha compartido son sus más de 29 millones de seguidores esta preciosa escapada como "el fin de semana romano más bonito 🇮🇹". Días en los que las risas, las anécdotas, la alegría, la amistad y el poder y la unión de la familia estaba más que asegurada. ¿Dónde será su próximo viaje? ¡Estaremos al tanto!