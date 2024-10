10 accesorios que transforman tus básicos de color negro en el disfraz de Halloween más FASHION

Es el turno de la noche más terrorífica del año, y si tienes planes con tus amigos y no te apetece disfrazarte de manera clásica, ¡has dado con el lugar adecuado! Olvídate de vestirte de vampira, bruja o momia entre otras, porque te traemos 10 maravillosas ideas de looks en negro con prendas que seguramente ya tengas en el armario y que podrás convertir en los conjunto más FASHION de Halloween con nuestros trucos estrella. Desde vestidos románticos que habrás llevado en bodas, hasta combinaciones explosivas que has lucido en tus noches más divertidas, descubre qué complementos de marcas españolas puedes añadir para darle una nueva vida aterradora. Una vez más los pequeños detalles muestran, como la elección de los complementos y el maquillaje, pueden cambiar por complemento la imagen.

1 10 © Getty Images Enmascarada La elegancia puede formar parte de tu vestuario, he aquí un buen ejemplo para quienes quieren reciclar su look de invitada especial, aunque combine el negro y blanco. Tan solo tienes que añadir una máscara metálica en tono dorado, con forma de medio rostro, localizada en Zara (25,95 euros).

2 10 © Getty Images Supertendencia Una de las tendencias estrellas de la temporada es el maxi abrigo de plumas, convertido en el protagonista central del look. Para encontrar un buen equilibrio, nosotras te proponemos que luzcas esta diadema de purpurina negra de Mango con decoraciones de pequeños murciélagos (7,99 euros).

3 10 © Getty Images Conviértete en un ángel ¿Cómo puedes adaptar un vestido negro semitransparente? ¡Muy fácil! Si no tienes miedo a pasar frío, el secreto es optar por lencería negra, botines y unas glamurosas alas confeccionadas en tul y decorado con purpurina, encontradas en la nueva colección de Mango (19,99 euros).

4 10 © Getty Images Femenino y 'chic' Si tienes entre tu ropa un top negro, de manga larga y con escote Bardot que deja los hombros y las clavículas a la vista, es la mejor opción para esta festividad. ¿Por qué? Porque podrás lucir en su esplender este súper collar de eslabones y con un abroche de araña dorado que ha diseñado Zara ( 22,95 euros).

5 10 © Getty Images El más festivo Es el momento de sacar de nuevo esos súper pantalones bañados de lentejuelas y plumas para lucirla en tu próxima fiesta de Halloween. Combínalo con un top negro sencillo y opta por este original bolsito pequeño en forma de murciélago con acabado de purpurina, localizado en las novedades de Mango ( 19,99 euros).

6 10 © Getty Images Versión 'preppy' Si eres de las que adora el estilo romántico y femenino, esta será tu idea estrella. Se trata de una blusa lencera con brocados, shorts fluidos que quedan fenomenal con unas bailarinas anudadas a lo largo de la pierna. El toque especial lo puedes incorporar con este choker de Zara con flor realizada en tul (9,95 euros).

7 10 © Getty Images 'Little black dress' Seguramente de tu vestidor cuelga un vestido negro de corte midi con algún detalle especial, como el escote a la espalda, y en esta ocasión te proponemos que lo vuelvas a lucir combinándolo con unos originales pendientes colgantes metálicos en forma de esqueleto articulado, uno de los accesorios más vendidos de Zara (15,95 euros).

8 10 © Getty Images Tocados especiales Uno de los tocados estrella para esta noche de miedo, es inspirarse en el que llevó Frida Kahlo. Así que lleves la ropa que lleves, como por ejemplo una camisa con volantes y una falda de cuero, es un buen momento para lucirlo sobre la cabeza combinando varias flores, como este modelo de terciopelo negro de la firma Deluem (22 euros).

9 10 © Getty Images Joyas llamativas Incluso en tu próxima fiesta nocturna también podrás reciclar tu traje de chaqueta negro favorito de todos los tiempos, el secreto para hacer un guiño a Halloween es añadir un brazalete sobre la manga en forma de serpiente, este de plata que te proponemos es de Aristocrazy (599 euros).