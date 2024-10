Te presentamos las 12 firmas de zapatos españoles que necesitas tener en el radar

2 12

"Flabelus son los zapatos madrileños" así los bautizan sus amantes fuera de la capital, y es que la visión de su fundadora, Beatriz de los Mozos, ha traspasado fronteras otorgándole a las bailarinas ese poder mágico, tanto que no hay quien no conozca ya la marca. En sus tiendas podemos encontrar todas las tonalidades que imagines, combinaciones, apliques, tejidos... Son auténticas fantasías que encajan con infinidad de tipo de looks, tanto para ir a una boda como para la oficina.