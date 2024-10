12 compras en color beige con las que crear looks de otoño elegantes y fáciles

Esta temporada la paleta cromática se presenta con novedades como el burdeos o el verde oliva, dos colores que protagonizan buena parte de las colecciones para este Otoño/Invierno 2024. Pero las amantes del minimalismo están de suerte, pues no es el único que baña las propuestas de las firmas: también el beige ha logrado coronarse como un color de supertendencia, especialmente tras desfiles tan aplaudidos como el de Chloé, Armani Privé, Chanel o Elie Saab. Este tono que abarca el blanco roto, marrón claro, arena e incluso el rosa ocráceo, se ha convertido en la fórmula de las representantes del lujo silencioso a la hora de crear looks sofisticados que requieren poco esfuerzo. Te presentamos las compras en beige que no pueden faltar en tu armario y que pasarán a ser piezas atemporales durante los próximos años, todas combinables entre sí.

© Launchmetrics Spotlight © Getty Images Un jersey grueso El aliado perfecto para los días más fríos que permite infinidad de combinaciones: desde completar un estilismo de invitada con una falda satinada o estampada con volumen, hasta ser parte de nuestros looks de oficina para el día a día.

© Stradivarius De escote 'Bardot' Uno de los cortes más favorecedores inspirado en el icónico armario de Brigitte Bardot con sus glamurosas prendas que dejaban los hombros al descubierto. Este modelo amplio de punto es de Stradivarius (29,99 euros).

© Pomandère Un modelo para toda la vida Si buscas invertir en un jersey calentito, que no se deteriore fácilmente y puedas reutilizar durante años, merece la pena apostar por tejidos como la lana. Este diseño de cuello alto es de la firma Pomandère, confeccionado en lana merina afelpada, de hombros ligeramente caídos (294 euros).

© Launchmetrics Spotlight © Launchmetrics Spotlight Acierta con un traje El 2024 es el año del power dressing, el triunfo de la moda sartorial que aterriza en el armario femenino en diversas formas, aunque son los trajes de chaqueta y pantalón, o bien con la falda de inspiración setentera justo por debajo de la rodilla, los más populares. Piezas que funcionan tanto juntas como por separado en cualquier ocasión.

© Zara Americana 'oversize' Para llevar junto a unos pantalones de sastre a juego o bien con unos sencillos vaqueros. Esta blazer satinada de cuello solapa y con hombreras, es una de las novedades de Zara (59,95 euros).

© Uniqlo Pantalón de pinzas Ancho, de tiro alto, con una cómoda cintura elástica y de tejido fluido: este modelo en beige es de Uniqlo (39,90 euros).

© Launchmetrics Spotlight © Launchmetrics Spotlight Un abrigo de entretiempo Es el momento clave para estrenar las chaquetas, gabardinas y cazadoras previas a los gruesos abrigos de paño, prendas que triunfan estas semanas, que resolverán tus dudas ante esta bajada de temperaturas y que aportan un toque especial a looks con básicos, como comprobábamos con las elecciones de las invitadas a los desfiles de París.

© Hug&Clau 'Biker' de efecto ante No pasan de moda las chaquetas de doble faz que encajan en conjuntos más informales, como esta de biker de antelina con cierre asimétrico, cremalleras metálicas y solapas amplias, de Hug&Clau (49,99 euros).

© Massimo Dutti Un 'trench' diferente Tan elegante como original es esta gabardina corta de Massimo Dutti confeccionada 100% en algodón, que lleva un cuello solapa a modo de bufanda multiposición (149 euros).

© Launchmetrics Spotlight © Launchmetrics Spotlight Falda de tendencia Una alternativa elegante a los vaqueros que soluciona un look de invitada, de oficina o de fin de semana. Apuesta por modelos largos o midi en beige para combinarlos de forma sencilla con blusas o tops especiales, y lucirlas junto a unas cómodas botas o bailarinas.

© Woman El Corte Inglés Satinada Ideal para combinar con unos kitten heels y crear una combinación para eventos formales. Esta falda midi satina de corte evasé en beige brillante, es de la colección Woman de El Corte Inglés (39,99 euros).

© Mango De punto Una opción más calentita de cara a este invierno: ficha esta falda acanalada de tiro medio disponible en Mango (29,99 euros) para llevar con jerséis de la misma textura.

© Getty Images © Launchmetrics Spotlight Vestidos lisos y de encaje Son dos de los principales diseños que triunfan en el street style y que las expertas llevan el conjuntos monocromáticos en los que, por supuesto, el beige es el protagonista. Una forma de vestir bien rápidamente que puedes aplicar en tu día a día con estos modelos.

© BA&SH Estilo 'boho chic' Es una de las estéticas del momento inspirada en la moda bohemia de los setenta, pero con un toque sofisticado que este año conquista las pasarelas. Aplícalo a tu armario con este vestido beige de BA&SH, de cuello redondo, abertura lateral y botones, confeccionado en lana y alpaca (265 euros).

© H&M Un toque atrevido Estos diseños semitransparentes de encaje son otra de las piezas clave de esta temporada. En H&M puedes encontrar este modelo de cuello perkins con mangas acampanadas (79,99 euros), que puedes combinar con una americana oversize y botas.

© Launchmetrics Spotlight © Launchmetrics Spotlight Calzado y complementos Bolsos, cinturones, botas altas, bailarinas, capas, accesorios para el cabello... todos ellos pueden aportar un punto de luz a nuestros looks si los escogemos en color beige combinados con tonos más oscuros, o bien completando aquellos monocolor.

© Leandra Un bolso de media luna De piel suave en color beige, con asa corta extraíble y otra más larga multiposición: combina con todo este bolso de Leandra, disponible en pre-order (259 euros).