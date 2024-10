La novia de Nicolás de Dinamarca, Benedikte Thoustrup, es la mejor embajadora de la moda española en Escandinavia

"Mi estilo es una mezcla de clásicos atemporales y básicos prácticos con un fuerte énfasis en la versatilidad", así describía Benedikte Thoustrup su forma de vestir en exclusiva para FASHION. Esta veinteañera nacida en Dinamarca, jamás habría imaginado que su historia de amor con Nicolás de Dinamarca y su reciente pasión por la moda le abrirían tantos caminos. Y una vez más, vuelve a colarse entre nuestras líneas por una sencilla e importante razón, ¡adora la moda española! Así lo ha confesado en las redes sociales con su último e inspiracional look de invitada que podrás copiar.

© Benedikte Thoustrup

No es ningún secreto que el talento nacional está triunfando alrededor del globo terráqueo posicionándose cada vez más alto, desde los zapatos de Flabelus, Pretty Ballerinas y Castañer que adoran royals como Amelia Windsor y Pippa Middleton o las colecciones que lanza Zara en colaboración con Kate Moss. Ahora es el turno de los vestidos especiales que explican por qué las españolas hemos conseguido alcanzar el título de las mejores vestidas en bodas y celebraciones, y si quieres averiguar cómo conseguirlo, he aquí la guía FASHION que necesitas leer. En esta ocasión hablamos del diseño que ha lucido esta it girl que está viviendo una de las etapas más divertidas, mediáticas y fructuosas en términos profesionales, se trata de una creación de sus marcas favoritas, Amlul, batutada por una de las españolas con más estilo.

© Benedikte Thoustrup © benediktethoustrup

Si eres fan de la industria, seguramente sabrás que la creadora de contenido gallega Gala González es su fundadora, y este otoño se ha colado en el armario de la que ha enamorado al nieto de la reina Margarita de Dinamarca con un fichaje inspirado en el mundo marítimo que nos apasiona. Hablamos de este vestido largo en color azul oscuro y bronce con estampado de flores, cuello halter y cierres laterales decorativos con abertura a lo largo de la pierna en el lado izquierdo, está confeccionado con telas francesas de primera calidad en sus talleres nacionales.

Si quieres seguir sus pasos, lo hemos encontrado bajo el nombre Mar Dress y está disponible para su compra por 310 euros. "Adoro la marca española Amlul desde que visité su tienda hace dos años, sus diseños y estampados son chic y realmente únicos" nos contaba en la entrevista.

© benediktethoustrup © benediktethoustrup

¿Cómo ha combinado este diseño que ha bautizado como 'el vestido de sus sueños'? ¡Te lo contamos! Gracias al video que ha compartido con sus miles de seguidores en las redes sociales, que ya acumula miles y miles de likes, hemos descubierto qué complementos ha elegido la novia del conde de Monpezat. Por un lado los zapatos de tacón destalonados, puntiagudos y de inspiración vintage de Tony Bianco, un par de pendientes dorados Heaven Mayhem y el bolso que adoran las expertas en moda, el modelo Numéro Neuf en tono caramelo de Polène (440 euros).

Embajadora de la moda española

Pero no es la primera vez que el ingenio de los diseñadores de nuestro país forma parte de su guardarropa (¡casi real!). "Hace poco descubrí Avec Studio, otra marca española que llevé durante la Semana de la Moda de Milán. Estoy enamorada de sus coloridos y sencillos vestidos" nos confesaba. Y así fue, cuando acudió al desfile de Boss de la mano de Nicolás de Dinamarca, lució un conjunto de dos piezas compuesto por el top Paris con escote drapeado y la manga asimétrica (129 euros) y la falda Elise con el fajín plisado a la cadera (179 euros), ambas piezas realizadas en un tejido satinado de intenso color morado.