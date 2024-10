Hablamos con Benedikte, modelo y novia de Nicolás de Dinamarca, sobre su meteórica carrera y su relación

La vida privada y el anonimato de Benedikte Thoustrup han cambiado por completo, y te contamos por qué debes tenerla fichada en tu radar. ¿Sabes quién es la it girl del momento que nos ha enamorado por su impecable gusto? Esta danesa de 25 años ha visto como en menos de doce meses su rutina e influencia en las redes sociales han dado un giro de 180 grados, ¡y todo tiene una doble razón! Hace más de media década se enamoró del príncipe Nicolás de Dinamarca -que desde 2022 ostenta el título del conde de Monpezat- y este verano ha debutado como modelo en Copenhague Fashion Week escalando así los peldaños hasta la cima del éxito FASHION y convirtiéndose en uno de los rostros más buscados del momento.

© Benedikte Thoustrup

Desde la capital danesa, donde encontramos los looks de invitadas más modernos y las microtendencias estrella que adoran las prescriptoras como ella, hablamos en exclusiva con esta amante de la moda, la equitación y los viajes. Nos desvela cómo comenzó su sólida relación de amor con el nieto de la reina Margarita de Dinamarca y cuál fue su primera cita, el secreto que pone en práctica para crear combinaciones elegantes y sencillas, y define su estilo como "una mezcla de clásicos atemporales y básicos prácticos, con un fuerte énfasis en la versatilidad". También nos confiesa quiénes son sus referentes de estilo españolas, su primera vez sobre la pasarela, los planes favoritos con su novio... ¡Sigue leyendo para descubrirlo todo!

© Benedikte Thoustrup

Su (inesperada) carrera en la moda

FASHION: ¿Quién es Benedikte Thoustrup? ¡Cuéntanos!

Benedikte Thoustrup: Vivo en Copenhague y pasé mi infancia en Jutlandia con mi familia hasta los 15 años; luego me trasladé a un internado donde conocí a mi novio, ¡y ahora vivimos juntos! En los últimos 5 años he compaginado mis estudios (licenciatura en Economía de la Empresa y el máster en Copenhagen Business School) con una beca en la empresa Maersk, y durante mi época universitaria creé mi propia marca, BénéSoie, de coleteros de seda junto con mi abuela con el objetivo de no dañar el pelo con las herramientas de calor. Ahora estoy buscando nuevas oportunidades, me gusta la industria de la moda y me encantaría trabajar en Copenhague, ¡incluso en Sydney! Es un momento emocionante para alejarse de lo familiar y abrazar un nuevo capítulo lleno de posibilidades.

© Benedikte Thoustrup © Benedikte Thoustrup

¿Cuándo comenzó a interesarte la moda?

Es curioso, porque si preguntas a mis amigos del instituto o del internado te dirán que no pensaba mucho en lo que me ponía, ni en la moda. ¡Me interesaba más montar a caballo que vestirme bien! Por aquel entonces, no me pagaban para que me pusiera un vestido o una falda, y para mi graduación de 7º Grado estuve a punto de llevar mi ropa de montar a la Iglesia porque no me gustaba la idea de lucir un vestido. ¡Hoy le doy las gracias a mi madre por no haberme dejado ir con mis apestosos pantalones de montar! Ahora me siento más segura cuando llevo un vestido combinado con un tacón bajito, aunque mi estilo ha evolucionado hacia una mezcla de atemporalidad y practicidad, me encantan las prendas cómodas pero elegantes.

© Benedikte Thoustrup "Mi pasión por la moda ha sido todo un viaje, despegó, sobre todo, después de ver a mi novio ser modelo".

En verano hiciste tu debut sobre la pasarela, ¿cómo surgió la oportunidad?

¡Fue una experiencia surrealista! Todo empezó cuando una de las fundadoras de la marca danesa OperaSport se puso en contacto conmigo en febrero de 2024. Me invitó a su oficina para ver la nueva colección, y mientras estaba allí, mencionó que les encantaría que desfilara durante la Semana de la Moda de Copenhague. No soy modelo ni he desfilado nunca, así que le dije que me lo pensaría, no le di mucha importancia... Luego, a principios de junio, me envió todos los detalles y volvió a preguntarme si quería participar, pasé unos días pensándolo y me dije, "¿cuándo volveré a tener una oportunidad así?".

¿Cómo te preparaste para desfilar por primera vez?

No me preparé mucho para desfilar, estaba de vacaciones en Francia con mi familia hasta el 4 de agosto, y el desfile era al día siguiente. Me probé el look y los zapatos por primera vez entre bastidores, ¡justo antes del show! Estaba un poco nerviosa, pero cuando llegué me sentí sorprendentemente tranquila. Lo único en lo que me concentré mientras caminaba fue en evitar el contacto visual con el público, estaba segura de que me echaría a reír si veía a mi novio o a mi hermana. Y una de las modelos me dio un gran consejo, "concentrarme en un punto a lo lejos mientras caminaba", eso me ayudó a mantener los pies en el suelo. En general, fue una experiencia inolvidable y estoy muy contenta de haber dado el salto.

© Benedikte Thoustrup © Benedikte Thoustrup

Sobre tendencias y el estilo de las danesas

¿Cuáles son tus prendas favoritas de invierno? ¿Y de verano?

En invierno, tiendo a ponerme más capas de ropa sin perder la elegancia. Me gusta llevar un jersey de punto grueso en un color neutro, combinado con unos vaqueros entallados o unos pantalones de lana, un abrigo de corte clásico, botines de tacón y un bolso grande y holgado. Para verano me encantan los vestidos midi o maxi coloridos combinados con bailarinas y tacones bajitos, según la ocasión. Suelo completarlo con mis gafas de sol Shevoke favoritas y alguna joya sencilla.

© Benedikte Thoustrup © Benedikte Thoustrup

¿Cuál es tu tendencia favorita? ¿Y la que nunca llevarías?

¡Estoy entusiasmada con la tendencia del ante! Creo que lo veremos mucho esta temporada, añadiendo un toque de lujo y calidez a los looks, su material clásico resulta a la vez elegante y atemporal. Y la tendencia que no me apasiona... Nunca he llevado leopardo ¡y creo que no me lo veréis! No creo que me siente bien, ni favorezca a mi cuerpo.

Si solo pudieras llevar un look sería…

Probablemente serían mis vaqueros azules favoritos con una camiseta blanca clásica o un polo, y un jersey colgado sobre los hombros. Optaría por mis sandalias de ante favoritas de Tony Bianco, unas gafas de sol y, por supuesto joyas clásicas y atemporales, es el equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia, algo con lo que podría vivir siempre.

¿Qué te inspira para vestir?

Es una pregunta difícil, ¡me inspiro en todo lo que me rodea! En Instagram encuentro chicas con estilos increíbles, especialmente me gusta seguir a las españolas porque tienen un talento único para mezclar y combinar colores de maneras que no veo a menudo en Escandinavia, como Carla Ferrer. También me inspiro mucho en las escandinavas, su estilo es tan sencillo y elegante que lo admiro, como Mathilde Gøhler. Y por último, después de pasar medio año en Australia, aprecio la forma relajada y fresca que tienen de vestir como Eloise Mummé, ¡coincide con mi estilo personal!

© Benedikte Thoustrup "El estilo danés se base en la sencillez y minimalismo con líneas limpias, colores neutros y tejidos de alta calidad".

¿Por qué crees que se ha hecho viral el estilo de las danesas?

Me encanta la importancia que se da a la comodidad sin sacrificar el estilo, la elección de prendas bien confeccionadas, básicos clásicos, y los accesorios se reducen al mínimo. El estilo danés es una forma de expresar la individualidad sin perder de vista la elegancia discreta, es práctico y elegante, por lo que es perfecto para el día a día. En mi opinión, el secreto de ser iconos de la moda reside en la autenticidad, no siguen tendencias pasajeras.

¿Compras vintage? ¿Cuál ha sido tu pieza estrella?

Algunas de mis piezas favoritas y más exclusivas las he encontrado en tiendas vintage o plataformas online. Además, las que ya no me pongo las vendo en Internet. Otro consejo, es que si vas a una boda alquiles un vestido, yo lo he hecho gracias a mi amiga Cecilies Kjoler, ¡el concepto es genial!

Cuando visité a una amiga en Nueva York en noviembre de 2022, encontré unos pantalones de lana de tiro bajo de YSL muy guays a un precio razonable. Me parecen únicos y se nota que son de buena calidad incluso después de muchos años de uso. El año pasado también encontré en Vestiaire Collective un minivestido de rayas vintage de Chanel ideal y a muy buen precio.

¿Qué pieza tienes fichada para comprar esta temporada?

Me encantaría tener otra prenda de punto de IBlameLulu, ¡las llevo casi desde octubre hasta abril! Para mí son un imprescindible en los meses más fríos, como mis botines de tacón de Sézane que elevan los looks y hacen que mis piernas parezcan súper largas sin dejar de ser cómodos para trabajar. Y en mi lista de deseos hay unas en color ante camel, también tengo fichados otro par de mules de Tony Bianco, y para Navidad los vaqueros de Danielle Khaite.

© Benedikte Thoustrup © Benedikte Thoustrup

¿Te gusta la moda española?

¡Me encanta la moda española! Adoro Avec Studio y Amlul por sus diseños únicos y sus estilos vibrantes. Además, siempre he sido fan de Massimo Dutti, crean prendas sencillas, elegantes y chic a un precio razonable, son perfectas para añadir un toque de sofisticación a cualquier armario.

© @benediktethoustrup

¿Qué consejos nos das para vestir bien?

Encuentra lo que más te guste de ti misma y céntrate en resaltarlo con la ropa que llevas, ya sea la silueta, el tono de piel o una parte de tu cuerpo de la que te sientas especialmente orgullosa. Esto no sólo aumenta tu confianza, también garantiza que tu estilo personal sea auténtico. Además, es importante recordar que la ropa debe quedarte bien a ti, y no al revés. Este cambio de mentalidad es crucial para mantener una relación sana y positiva con la moda. No te desanimes por las tallas o los estilos que no te favorecen, en lugar de eso, céntrate en encontrar piezas que te hagan sentir cómoda y poderosa.

Una de las mejores lecciones que he aprendido, y que ojalá hubiera seguido antes, es ser consciente de las tendencias. Es fácil dejarse llevar por lo que está de moda, pero no todas se adaptan a ti, piensa si realmente te encajan. Pregúntate, "¿coincide con lo que soy y con lo que me siento cómoda? ¿Me seguirá gustando tiempo después?". Si te mantienes fiel a ti mismo, crearás un vestidor que no sólo será elegante, también atemporal.

© Benedikte Thoustrup "Nicolás me invitó a dar un paseo hasta la gasolinera local, que, curiosamente, era como se pedía una cita a alguien en nuestro internado".

Así es su preciosa relación de amor

¿Cómo comenzó tu historia de amor con el conde Nicolás de Monpezat?

Nuestra historia empezó en el internado, íbamos a las mismas clases. Durante el primer año y medio sólo fuimos amigos, siempre me pareció increíblemente divertido y admiré su inteligencia. Hacia el final de nuestro segundo año, me invitó a dar un paseo hasta la gasolinera local, que, curiosamente, era como se pedía una cita a alguien en nuestro internado. Recuerdo que hacía un tiempo estupendo y compramos unos refrescos en la gasolinera. Es curioso en qué se ha convertido algo tan casual más de siete años después.

¿Cuáles son vuestros planes favoritos para hacer en pareja?

Una de nuestras actividades favoritas en pareja es viajar. Nos encanta explorar nuevos lugares y sumergirnos en culturas diferentes, es emocionante la aventura de descubrir nuevos destinos juntos, ya sea paseando por las calles de una ciudad bulliciosa, relajándonos en una playa preciosa o haciendo senderismo por parajes naturales impresionantes, cada experiencia nos acerca más. Siempre es divertido compartir esos momentos, ya sea perderse en una ciudad nueva o encontrar una joya escondida como un restaurante.

© Getty Images

Habéis ido juntos a la Semana de la Moda de Milán y Copenhague, ¿qué anécdota nos puedes contar?

Asistir tanto a la Semana de la Moda de Milán como a la de Copenhague fue una experiencia increíble. La de mi ciudad fue más relajada ya que vivimos en el centro, fue agradable poder volver a casa entre desfile y desfile, cambiarse de ropa y descansar un momento para reponer fuerzas. Me encantó el ambiente, las calles estaban llenas de energía y todo el mundo iba vestido con colores vibrantes. Era maravilloso ver cómo las invitadas se expresaban través de la moda. Las colecciones Primavera/verano 2025 fueron muy inspiradoras especialmente los de MKDT y The Garment, ¡estilos que me van como anillo al dedo!

Milán, en cambio, tuvo una magia diferente. Aunque los desfiles fueron fenomenales, nos aseguramos de dedicar tiempo libre a explorar la ciudad. Disfrutamos de una deliciosa pasta (¡lo mejor de todo!) y asistimos a un partido de fútbol en San Siro, fue una forma muy divertida de sumergirnos en la cultura local. En general, ambas fueron únicas a su manera, ¡y me encantó vivirlas!

También hacéis matching con vuestros looks, ¿seguís la genial estrategia de David y Victoria Beckham?

En realidad es bastante improvisado. Me gusta mucho cuando acabamos coincidiendo, pero no es una estrategia pensada como la de David y Victoria Beckham. Ocurre de forma orgánica al elegir nuestros looks, me encanta como refleja nuestra conexión y estilo común, aunque no sea algo que hayamos planeado de antemano.

© Getty Images © Getty Images

Nicolai es gran amante de la moda, incluso ha desfilado, ¿te ha dado algún consejo?

Un consejo que me ha dado para los desfiles de moda y para posar para los fotógrafos es simplemente sonreír y centrarme en estar presente en el momento.

¿Dónde te gustaría vivir?

Me veo envejeciendo en Dinamarca porque me encanta su ambiente acogedor y paisajes, pero por ahora me encantaría volver a Australia por su estilo de vida relajado y playas soleadas. Nueva York también ha sido siempre un sueño; la energía y el ambiente creativo son muy atractivos, ¡y no nos olvidemos de París! He vivido allí dos veces, me encantan su cultura.