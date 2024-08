Nicolás de Dinamarca y Benedikte Thoustrup: cómo el 'príncipe modelo' y su pareja se han convertido en el tándem más FASHION

Nació en el seno de una de las monarquías más antiguas del mundo, y aunque su familia juega un papel imprescindible en su vida, él ha preferido alejarse de ciertas obligaciones royals para centrarse en una de sus grandes pasiones: la moda. Bautizado como Nikolai William Alexander Frederik, es el hijo mayor de Joaquín de Dinamarca y su expareja, la condesa Alejandra de Frederiksborg. Nieto de la reina emérita Margarita II y sobrino de los actuales soberanos del país, Federico X y Mary, actualmente es conde de Monpezat, desde que en 2022 su abuela le retirase el título principesco.

Es habitual que los miembros de las casas reales reciban formación militar al cumplir los 18 años, algo que Nicolás tuvo que hacer, aunque apenas estuvo dos meses en la academia. En 2018 anunciaba que había decidido abandonar el Ejército porque no terminaba de encontrarse a gusto, ni sentía que fuese el lugar adecuado para él. Y es que la mente del por entonces joven príncipe estaba puesta en las pasarelas.

Aquel mismo año sorprendió desfilando para Burberry en Londres y después para Dior tanto en París como en Tokio. "Siempre me he considerado un alma libre", admitía recientemente en una entrevista con Numéro. En los últimos años no ha abandonado sus estudios de Administración de Empresas en la universidad, que concluían hace tan solo unas semanas, pero tampoco ha dado de lado el mundo de la moda.

Tras sus primeros desfiles, en 2019 Nicolás firmó con la agencia Scoops Models de Dinamarca para obtener representación como modelo y desde entonces no ha dejado de trabajar protagonizando campañas publicitarias o editoriales de revistas. En la actualidad ha fichado por otros tres sellos más con sede en Londres, Barcelona o Australia, ampliando así sus posibilidades. De hecho, ha compartido agencia española con modelos patrios como Juan Betancourt o Xavier Serrano.

En cuanto a su estilo, confiesa que una de sus grandes inspiraciones es su abuelo paterno, Henrik de Dinamarca. "Cuando veo sus fotos, pienso: "Vaya un icono'". Solo le conocí en sus últimos años, pero en las fotos de cuando era joven parece James Bond", contaba a Euroman. Comparte con quien fuera marido de la reina Margarita un impecable estilo clásico en el que no faltan los trajes, pero al que Nicolás ha sabido darle sus propio toque personal más vanguardista.

Su relación con Benedikte Thoustrup

"Feliz cumpleaños a la persona más guay, inteligente, trabajadora y guapa que conozco", escribía en redes la novia del conde de Monpezat hace unas horas para felicitarle por su cumpleaños. Nicolás y Benedikte se enamoraron en la prestigiosa escuela Herlufsholm, donde cursaron sus años de instituto y desde entonces mantienen una de las relaciones más sólidas entre los jóvenes royals.

La también danesa ha sido un apoyo muy importante para el expríncipe, especialmente en lo que respecta a su carrera como modelo. Y es que ambos sienten pasión por la misma industria, donde esta it girl comienza a despuntar. Aunque también se ha graduado en la misma universidad que Nicolás, Benedikte se abre camino como influencer. Con más de 40.000 seguidores, su buen gusto a la hora de vestir ha captado la atención de algunas firmas, que han querido contar con ella en sus últimos proyectos.

A principios de agosto debutaba en la pasarela de Copenhagen Fashion Week desfilando para firma OpéraSPORT, presentando su colección de Primavera/Verano 2025. Un logro que su novio no quiso perderse, animándola desde el front row durante este día tan especial. Y es que ambos se han convertido en un tándem inseparable cuando se trata de asistir a eventos. Y no solo en la vida social de la capital danesa, donde brillaban en su semana de la moda, sino cada vez más fuera de ella.

Juntos asistían en junio al desfile que Armani celebró en Milán, formando parte de la lista de invitados VIP de la marca italiana, y causando sensación con sus conjuntos casi coordinados, pues los dos optaron por trajes en azul marino. Ahora que Nicolás y Benedikte han terminado sus carreras universitarias, ¿se dedicarán de lleno al mundo de la moda?