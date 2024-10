Las 12 'tiktokers' españolas a las que tienes que seguir si te gusta mucho la moda

7 12

Con solo 21 años, esta joven nacida en Extremadura y residente en Sevilla ha logrado convertirse en un referente de estilo en las redes sociales. Su estética se caracteriza por un enfoque clásico y juvenil, destacando su amor por las blusas estampadas y los pañuelos, que utiliza como complemento para elevar cualquier look. Estudió medicina, pero fue en TikTok donde saltó a la fama hace dos años, gracias a sus consejos de organización para selectividad. Su carisma y su sonrisa cautivaron a los usuarios, y gracias a ello hoy en día ha llegado a colaborar con marcas reconocidas como Noon, Brownie, Subdued y Woman Secret. Cuenta con una comunidad de 414,9 mil seguidores en TikTok, donde sube videos de hauls, looks y get ready with me. En los comentarios se puede ver que mucha gente se inspira en ella y le preguntan por su ropa.