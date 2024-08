Selena Gomez se convierte en la reina de la noche con un minivestido brillante de escote 'halter' en Los Ángeles

La fama de aquella chica Disney que hace más de dos décadas estaba creciendo como la espuma en la pequeña pantalla conquistándonos a todos los adolescentes cada tarde en el sofá, esta semana puede firmar otro triunfo en su carrera profesional. Selena Gomez vuelve a posar ante las cámaras y frente a un photocall para presentar la cuarta temporada de la serie de la que todo el mundo habla, Only Murders In The Building, y de la que es no solo protagonista, también es la productora. Y lo hace con uno de los looks más bonitos que ha llevado hasta la fecha, esta vez en Los Ángeles.

© Getty Images

Se ha convertido en una de las actrices más mediáticas de los últimos años, y parte de ello reside en las acertadísimas elecciones de invitada que hace de vestuario; siempre con la ayuda de su hada madrina, la reconocida estilista de Hollywood Erin Walsh que trabaja con otras grandes estrellas como Anne Hathaway. En esta ocasión ha optado por el diseño que aprobaría la mismísima Coco Chanel, ¡un Little Black Dress! Con una versión de lo más romántica y femenina, ha estrenado un tipo de minivestido negro ideal que nunca antes había lucido y favorece a su silueta.

© Getty Images

¿Quién firma su look?

Entre todas las opciones que podría haber elegido, la que parece protagonizar rumores de estar prometida con el productor musical Benny Blanco, se ha decantado por una propuesta de Self-Portrait, marca que ya ha llevado en otras ocasiones. Para esta importante cita en la que sigue sumando triunfos en su carrera profesional, ha brillado literalmente enfundada en este modelo de finos tirantes que forman un escote halter con un impresionante ribeteado de diamantes que aporta luz al rostro, sin olvidar la lazada tan ideal, y una silueta inspirada en la moda de los noventa.

© Getty Images

Pero lo que nos ha dejado sin palabras es el precioso tejido de bouclé de oropel que no ha pasado desapercibido. Gracias a él, se ha posicionado como la reina de la noche. Este vestido que encontramos disponible por 450 euros en su página web, ha sido el talismán perfecto para triunfar en esta velada.



© Getty Images

Tampoco podemos dejar de analizar sus joyas, que esta vez se ha decantado por unos pendientes colgantes de diamantes a juego de los anillos, ¡y nos encantan! Además, ha vuelto a confiar en su recogido de confianza, un moño bajito con la raya al lateral que nos recuerda a la popular tendencia clean look que tan bien le sienta.