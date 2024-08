Anne Hathaway revela el look blanco relajado y ‘chic’ perfecto para viajes : ‘tank top’ y falda troquelada

Llega el día de marcharte de vacaciones, cierras la maleta y, por fin, solamente tienes que preocuparte de una sola cosa: configurar un look cómodo que te acompañe (con estilo) a tu destino. Aunque puede sonar sencillo, no lo es. En ocasiones, contar con infinidad de prendas entre las que elegir puede hacer que la tarea en cuestión sea infinitamente más compleja de lo que debería. Sin embargo, existen estrellas que parecen tener las mejores fórmulas para llevar a cabo conjuntos de viaje de lo más glamurosos sin esfuerzo aparente. Como Anne Hathaway, por supuesto. La intérprete se dejó ver ayer en la ciudad de Nueva York con equipaje en mano y enfundada en una alianza que buscaremos emular desde ya.

La protagonista de The Idea of You, comedia romántica que continúa causando sensación alrededor del globo terráqueo, tiene claro que se puede lucir funcional y elegante a la vez. ¿Qué piezas necesitas para poder copiar la última apuesta de este icono de moda capaz de inspirar a mujeres de cualquier edad y gusto estilístico? ¡Toma nota! Primero hablaremos del básico de entre los básicos: la camiseta sin mangas que revolucionó la escena en la década de los 90 y 2000 que, a día de hoy, sigue apoderándose de múltiples combinaciones.

Hay quienes usan el tank top casi como un uniforme y no es de extrañar. Es una de las creaciones más versátiles y, gracias a su sello atemporal, remata estilismos –ya sea formales o despreocupados– en pocos minutos. La actriz estadounidense, por ejemplo, no pudo resistirse a ella y escogió un modelo blanco para comenzar a construir su acertado e impecable look de viajera. Para continuar, se decantó por una maxifalda troquelada de largo midi y cintura elástica a tono con un sutil estampado floral.

En relación a los complementos, la que formará parte del legendario reparto de la ansiada secuela de El diablo viste de Prada se hizo, en primer lugar, con unas sandalias de dedo con anillas metalizadas. Terminó la ecuación relajada y chic con unas gafas de sol negras de grandes dimensiones, un sombrero muy veraniego, un capazo de hoja de palma con asas superiores en piel, un par de finos collares y una mochila en beige. En cuanto al peinado, abanderó el uso de los moños altos ligeramente desenfadados.