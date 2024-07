Benny Blanco abre el álbum de fotos para felicitar a Selena Gomez por su 32º cumpleaños

Hace justamente un año que los rumores comenzaron a circular: ¡Selena Gomez tenía nuevo novio! Tras un tiempo desconectada de las redes sociales para cuidar su salud mental, poco a poco regresaba mostrando a sus más de 425 millones de seguidores algunas de sus facetas más personales, en este caso la noticia de que su corazón estaba ocupado. El nombre de Benny Blanco comenzó a resonar en todos los medios, y doce meses después y varios noticias virales (entre ellas besos apasionados que los paparazzi han cazado a pie de calle), ha felicitado a la que fuera chica Disney con una entrañable fotografía.

© itsbennyblanco

Son varias las muestras de cariño que han publicado desde entonces, (¡incluso el productor musical confesó cuál es el snack favorito de la cumpleañera!), pero lo que para nada esperábamos es la confesión tan personal y romántica que ha hecho en su último post que ha alcanzado casi el medio millón de likes. "Yo interpretaba a un osito de peluche en tu vídeo musical y ahora puedo ser el tuyo en la vida real... ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Te quiero!" escribe bajo la imagen en la que podemos verle disfrazado de un gran oso blanco al que Selena abraza cariñosamente. Si eres fan de la Texas, seguramente sabrás que compartieron pantalla en el videoclip de I Can't Get Enough en el que colaboraron juntos en 2021.

© VEVO

Desde aquella participación musical, su relación comenzó a dar frutos, aunque es cierto que a priori era en términos profesionales que avanzó a una divertida amistad, ¡hasta día de hoy! ¿Les veremos darse el "sí quiero" próximamente? ¡Todo podría ser! Son muchas las parejas que tienen anécdotas que marcaron un antes y un después en su vida, y parece que el símbolo del oso blanco de peluche es una de ellas. La artista ha posado feliz ante la cámara abrazando a un muñeco, ¿se lo habrá regalado el empresario que ha trabajado con Britney Spears, Kate Perry y Calvin Harris?

© itsbennyblanco

No es ningún secreto que la estrella, que ha celebrado sus 32 años con una fiesta privada a los pies de la playa, está viviendo una de las etapas más bonitas, tanto a nivel profesional como personal. Rodeada de las personas que le quieren, está construyendo un imperio musical lanzando de nuevo pegadizos temas, pero también en el terreno de maquillaje gracias a su marca Rare Beauty que se ha colado en los tocadores de las chicas más exigentes. Sin olvidar Wondermind, un espacio que se lanzó en 2022 donde los suscriptores reciben contenidos de expertos y acceso a una comunidad con conversaciones sobre salud mental. ¿Qué le deparará en el futuro? ¿La veremos vestida de blanco? ¿O se lanzará a un prometedor proyecto? ¡Estaremos al tanto!