Dua Lipa celebra su cumpleaños convertida en icono de moda: repasamos sus mejores looks de los últimos 12 meses

Su gran amigo Jacquemus

Dua Lipa brilló en el desfile crucero La Casa de Jacquemus con un elegante vestido azul celeste que realza su figura a la perfección. Este diseño minimalista, con corte recto y cuello redondo, lo complementa de maravilla con unas mules granates de doble suela y un bolso a juego, creando un contraste vibrante que no pasa desapercibido. Las gafas de sol añaden un toque extra de sofisticación. Este look no es casualidad, sino una muestra de su fiel amistad con Simon Porte Jacquemus, el diseñador de la marca. Juntos, siempre logran combinaciones explosivas que nos dejan boquiabiertas.