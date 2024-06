12 looks de 'lujo silencioso' con los que vestir elegante y cómoda todo el verano

4 12

Traje de lino

Las estilistas y expertas en moda lo confirman, el lino es el tejido del verano. No se pega al cuerpo, absorbe el calor y favorece a todo el mundo. ¿El conjunto estrella? Un traje de lino blanco, beis o gris claro. Serás la más elegante vayas donde vayas y te aseguramos que irás muy cómoda, además que es un look que no requiere ningún tipo de esfuerzo, por si vas con prisa o no sabes qué ponerte. Debajo puedes ponerte un body o una camiseta de tirantes básica de color negra o blanca y en cuanto a calzados unas bailarinas, sandalias o alpargatas para un estilismo impecable.