Sofia Richie reaparece tras ser mamá con un original vestido caftán en la fiesta de su hija

En 2023 protagonizaba la boda del año junto al empresario Elliot Grainge con una ceremonia idílica en el sur de Francia. Casi al mismo tiempo, se alzaba con el título de la it girl del momento, obsesionando a las redes sociales con su reformulado estilo en clave Old Money. Y un año después, Sofia Richie sigue celebrando momentos especiales: el 20 de mayo daba a luz a su primera hija, Eloise Samantha, como conocíamos en sus redes sociales a través de una publicación en la que aparecía sosteniendo a su bebé. Desde entonces, la influencer se ha mantenido alejada de las cámaras para disfrutar en la intimidad de esta nueva etapa. Sin embargo, esta semana volvíamos a verla de nuevo en una discreta fiesta en la que reunía a sus amigas y hermana mayor para festejar el nacimiento de su pequeña. Una ocasión para la que la hija menor del cantante Lionel Richie siguió la misma norma de estilo que ha acompañado sus looks de embarazo: la comodidad.

Con su embarazo ocurrió como con el de Hailey Bieber: no nos dimos cuenta hasta que la propia Sofia Richie lo anunció cuando se encontraba casi a la mitad de este. Hasta entonces había estado disimulando su incipiente barriguita con conjuntos holgados y largos abrigos que le acompañaron durante el invierno. Y una vez reveló la noticia, la también diseñadora comenzó a apostar por conjuntos en los que destacaban prendas como vestidos elásticos, monos largos o leggings, una fórmula en la que parece seguir confiando todavía, como demostraba con el original diseño tipo caftán que lucía en la fiesta de su hija.

Aunque ni Sofia ni su hermana, Nicole Richie, han compartido instantáneas de la celebración, sí lo ha hecho la empresa encargada de organizar la decoración del evento con un vídeo en el que aparece la californiana de 25 años posando de lo más sonriente. Una vez más apostó por las firmas de lujo que pueblan su armario, decantándose por este vestido largo con escote en pico y detalles de encaje de guipur, firmado por Valentino (3.900 euros). Una elección en el beis que tiñó la colección veraniega Ready to wear de la firma italiana en 2023, y que Sofia acompañó con unas sencillas sandalias planas.