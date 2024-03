La nueva aventura FASHION de Sofia Richie antes de convertirse en mamá primeriza

¡Sofia Richie no para! Tras anunciar que estaba esperando su primer hijo junto a su marido, el ejecutivo musical Elliot Grainge, esta semana vuelve a sorprendernos con un proyecto de moda con el que se embarca en una nueva aventura que podría tener un futuro muy prometedor. Después de crear su propio batido de cerezas para lucir pelazo que se ha hecho viral en las redes, ahora pone a prueba otra faceta con la que podría seguir acumulando dólares en su cuenta bancaria y colarse en los armarios de todo el mundo.

Ella misma ha sido quien ha desvelado que se va a convertir en diseñadora de moda, creando junto a la marca estadounidense Solid & Striped una colección para la temporada de primavera-verano que ha lanzado antes de convertirse en madre primeriza. Una preciosa línea que ya está disponible en su tienda online (con precios que abarcan desde los 140 euros a 700 euros) en la que podemos ver reflejado el impecable gusto de la it girl. Y hemos dado con una coincidencia que nos ha resultado un tanto curiosa, resulta ser la misma firma que colaboró con otra socialité hace una década, ¡Poppy Develigne!

Según podemos ver en las imágenes sobre el proceso de creación que ha compartido en su perfil, localizamos prendas como conjuntos de bikinis triangulares, bañadores de lo más favorecedores, vestidos de punto largos y ceñidos, faldas midi con pequeños detalles que marcan la diferencia... Patrones que encajan a la perfección con su exquisito, carísimo y envidiado vestidor en el que colores como el amarillo ácido, el azul, crema, el negro todopoderoso y estampados liberty y el clásico vichy rojo y blanco.

Un gran abanico con los que podremos crear un repertorio impecable para ser la mejor vestida de la temporada. "Estoy muy orgullosa de esta colección que he diseñado y dirigido" confiesa a sus once millones de seguidores que están al tanto de cada uno de sus movimientos. Y entre los looks que hemos visto, hay un guiño de lo más especial a su mascota, a su pequeño perro Hersh (que le acompaña desde hace años) con un patrón de lo más divertido que baña las camisas. Con este proyecto tan FASHION, Sofia podría dar comienzo a una nueva era empresarial que seguramente triunfaría ya que está considerada una de las chicas más influyentes de la década. ¿Su nueva faceta como mamá le abrirá las puertas al mundo del diseño? ¡Ojalá! Porque parece tener mucho potencial.