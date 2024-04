Carmen Santacruz nos cuenta cómo se prepara para la Feria de Abril y sus trucos para conseguir un look de flamenca ideal

Las casetas volvieron a ser protagonistas en Sevilla con la inauguración de la Feria de Abril el pasado sábado, haciendo de la capital hispalense el punto neurálgico de la vida social y cultural de nuestro país: las influencers con más seguidores y miembros señalados de la aristocracia no han querido perderse el ambiente festivo, ni tampoco la oportunidad de enfundarse en sus mejores galas, cumpliendo siempre con el protocolo. Aprovechamos que comienza el segundo y último fin de semana de celebración para conversar con Carmen Santacruz sobre los mejores momentos de esta cita folclórica y, si todavía tienes dudas sobre cómo vestirte, estás de suerte. Descubre las claves de la modelo y diseñadora para escoger el look de flamenca ideal para ti.

Carmen Santacruz nos cuenta cómo se prapara para la Feria de Abril

"Para mí, la Feria comienza con el pistoletazo de salida de los desfiles de moda flamenca. A pesar de vivir en Madrid, sigo muy de cerca las tendencias que se presentan cada año en la pasarela", asegura la modelo onubense. SIMOF, We Love Flamenco... las novedades de moda para la temporada de ferias suelen desvelarse en estas sonadas citas a principios de año, así que son aproximadamente cuatro los meses de margen para barajar opciones y, por supuesto, elegir al diseñador que dará vida a este look de ensueño. "Empiezo a idear las posibles combinaciones de colores tanto para el vestido como para los complementos, así como el estilo del propio traje".

Carmen disfruta siguiendo tendencias (también marcándolas), aunque tiene como prioridad mantenerse fiel a su estilo personal, decantándose en sus citas especiales por looks que seguirá recordando con cariño sin importar el tiempo que pase.

Un look de flamenca pensado para ella

"Es fundamental que el color de mi vestido sea versátil para poder jugar con los accesorios". Quiere decir que la elección de esa preciosa gama de lila no parece casualidad: "Es importante seleccionar colores que complementen mi tono de piel y cabello", reitera. Su traje de marcado escote en pico se ajusta el talle para desembocar en una cascada de volantes a la altura de las caderas, los mismos que ponen fin a las mangas largas del vestido.

Se trata de una exquisita creación de El Ajolí que nos fascina por sus delicadas mangas abullonadas adornadas con fruces y rematadas con detalles de ganchillo, en sintonía con el mantoncillo de seda lila y flecos color crudo. La flor de flamenca artesanal que se fija encima de su cabeza de acuerdo con el protocolo, de pétalos al tono y pistilos buganvilla, es obra de Grante Flores Flamencas. "¡Todo equipo made in Huelva!", dice orgullosa la modelo, que siempre lleva por bandera sus raíces andaluzas.

¿Cuál es su momento favorito?

La Feria de Abril es simbólica más allá del legado cultural que representa porque genera una sensación de comunidad que opaca cualquier otro aspecto más superficial, como puede ser el look. Pero es que todo está entrelazado. Carmen lo explica bien: "Es como un ritual: nos ayudamos mutuamente a vestirnos, a poner los complementos y, por supuesto, intercambiamos consejos de última hora entre nosotras". El momento que más atesora es precisamente el de la preparación, las horas previas en casa con sus amigas.

Eso sí, no toda la diversión ocurre de puertas para adentro: "Mi hora favorita en el Real es alrededor de las ocho de la tarde, cuando el sol comienza a ponerse y la temperatura se vuelve más agradable", nos cuenta. ¿Qué es lo que más le gusta? "Un rebujito, unas tapas y a bailar toda la noche”.

La importancia de elegir los accesorios correctos

Las verdaderas expertas en moda flamenca no son aquellas que toman las riendas del estilismo por su cuenta sino las que confían en las directrices de su diseñador de preferencia. Son ellos, los artífices del look, quienes sabrán aconsejarte mejor para sacar partido a sus creaciones e imponer tendencias en tu paso por el Real. Esta es la filosofía que aplica Carmen, aunque sí que tiene algún truco propio e infalible para el momento de seleccionar los complementos: "Mi recomendación es buscar el color predominante de las flores bordadas en el mantoncillo y basar la elección del resto de accesorios en ese tono".

Los pendientes son, para ella, de los complementos "más impactantes" tanto en looks de flamenca como en los más casuales de cara a la Feria, aunque sobre todo en este primer caso. Completó su conjunto tan dulce de color lila con un par de aros dorados de gran tamaño, también de El Ajolí, que generan contraste a la vez que resaltan su piel bronceada. Los peinados recogidos centran toda la atención en esta zona, sean coletas ceñidas, rematadas con ondas de agua (como la que ha elegido Carmen), o moños clásicos de bailarina, una de las alternativas más replicadas en la capital hispalense este año. "Me gusta que tenga un aspecto pulido pero sin exceso de producto", explica.

Pura inspiración para invitadas de temporada

Cuando no va vestida de flamenca, el proceso de construir un look de diez se vuelve algo más sencillo, pero no porque encontrar el traje de invitada ideal sea una tarea exenta de complejidades sino porque ella misma ha fundado una firma de moda realizada éticamente en España bajo el nombre de Satela. "Siempre me acompaña en esta fecha tan especial". Y con toda razón porque sus diseños son tan versátiles como elegantes, concebidos para todo tipo de eventos. El sabado de Pescaíto precisamente estrenó uno de los vestidos de la nueva colección de escote bardot con estampado en tonos marrones, a juego con unas alpargatas doradas, de Gaimo. ¿No es acaso la mejor inspiración para la temporada de bodas?