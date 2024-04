El look de invitada con alpargatas de Rocío Crusset es ideal cuando no vistes de flamenca en la Feria

Sevilla es foco esta semana de todas las miradas gracias a la Feria de abril. El evento más esperado de la capital andaluza nos está dejando grandes momentos pero, sobre todo, muchísima moda... ¡y no solo flamenca! Y es que, aunque los vestidos de gitana nos fascinan, es cierto que no tienen cabida más allá de estos festejos. Por eso, nos resulta más inspirador cuando las asistente escogen looks de invitada que sí podemos copiar en bodas, bautizos, comuniones y cualquier otra cita de esta temporada que está repleta. La última en conquistarnos con su estilismo ha sido Rocío Crusset, que ha acudido a una corrida de toros en la Plaza de la Maestranza con un precioso vestido de flores de firma española y alpargatas, el calzado cómodo que se ha colado en los eventos de etiqueta.

Vestido acuarelado 'made in Spain'

El diseñador Juan Vidal es quien firma este precioso vestido con estampado de flores acualeradas sobre fondo amarillo. Se trata de una pieza que se puede comprar en la plataforma Es Fascinante (420 euros) y que, gracias a su print multicolor, ofrece infinitas combinaciones, aunque Rocío ha optado por una de las más arriesgadas: llevarlo con calzado rojo.

Sus alpargatas en ese llamativo color, con empeine en 'V' y suela gruesa, son la alternativa cómoda para las invitadas que no quieren llevar taconazos. Sin embargo, también nos imaginamos este vestidazo con sandalias nude o doradas, o incluso con stilettos, por ejemplo, en verde oscuro, a juego con las hojas que decoran la tela.

Accesorios a todo color

Siguiendo la línea del colorista vestido y las llamativas alpargatas, la modelo ha añadido unos pendientes largos también en rojo y un original bolso de mano estilo monedero retro con motivos de distintos tonos.