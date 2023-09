Rocío Crusset nos habla de sus joyas más especiales: las pulseras de su abuela, el anillo de su madre...

A medio camino entre Nueva York y Sevilla, la modelo Rocío Crusset (adoptó el segundo apellido de su padre, el periodista Carlos Herrera, para que la popularidad de este no influenciase en su carrera) se ha dejado ver por las calles de Madrid por una razón muy especial: su primera colaboración con la moda española. Aunque es cierto que lleva años sobre las pasarelas internacionales y frente al objetivo de la cámara, después de graduarse en Diseño de Moda en la prestigiosa Parsons School of Design, se estrena esta temporada como co-diseñadora con uno de los grandes modistas de nuestro país, Carlos Duarte.

- La declaración más sincera de Rocío Crusset sobre su nuevo reto: 'Estoy orgullosa de mi'

Junto con su propia firma de joyas contemporáneas, Crusset Studio, que lanzó en la primavera de 2022, se ha aventurado a diseñar junto al maestro de costura varias piezas ideales, looks de invitadas que funcionan para diario, según nos asegura. Nos desplazamos hasta el Hotel Único, situado en el barrio de Salamanca, para descubrir estas prendas que presenta en el marco de Madrid es Moda. Allí tuvimos la oportunidad de charlar con Rocío sobre la historia que tienen las joyas de su tocador, divertidas anécdotas que han quedado grabadas para el recuerdo y los secretos de estilo con los que conseguir un armario de diez.

¿Cuándo surgió la colaboración con Duarte?

Desde febrero hemos estado trabajando juntos. Llevo muchos años vestiéndome de Duarte, es una marca que me gusta mucho, me representa y me identifico mucho con ella. He creado una buena relación. Voy al showroom cada dos por tres a estar con el equipo, a probarme cosas, a ver qué puedo comprar para la siguiente... Y en una de esas veces le dije, ¿y si diseñamos algo juntos? Y le expliqué un la idea que tenía y así surgió.

¿Cuál es el punto en común entre los vestido y las joyas de tu marca, Crusset Studio?

¡Hemos jugado mucho con las líneas! Con las joyas de Cruisset Studio he utilizado solo tres líneas, las conjugué un poco, he jugado mucho entre ellas para crear algo que tiene fusión y sea diferente, pero que sigue la misma dinámica. Y con la ropa ha pasado igual. Líneas muy puras, he querido mantenerlo un poco minimal, pero también meterle un toque un poco roquerillo, que es lo que a mí me gusta. Darle un poco de vida, que sea una mujer chic, pura y moderna, sobre todo.

¿Cuál es tu favorito?

El que llevo (un vestido negro de manga asimétrica), el marrón, el gris palabra de honor también... Es como preguntarle a tus hijos, ¿mamá o papá? ¿Cuál es tu favorito?

¿Cómo los combinarías?

Me encanta combinarlos con una buena joya porque queda muy bien. Un vestido básico con los pendientes aro, un collar punk con uno de los tops y un vaquero si no quieres ir tan formal... ¡Todo se puede combinar! Los tops largos también quedan genial con el pantalón marrón o un pantalón blanco que tengas en casa, un vaquero...

¿Qué significado tienen las joyas? ¿Qué función tienen día a día?

Llevo enjoyándome desde que soy muy pequeña. Me gustan mucho las joyas y me divierten. Me gusta las que tienen color, el oro, la plata ¡y juntarlo todo! Jugar un poco y atreverme. Las joyas dan mucha seguridad, eleva el look, son statement pieces que lucir. Yo soy muy básica en el día a día, pero porque no quiero pensar en qué ponerme. Me levanto un lunes por la mañana y es que me voy a trabajar casi en chándal. ¡Aunque no lo hago! -nos asegura entre risas-. La joya te salva de cualquier cosa. Muchas veces me llevo el collar en el bolso y cuando salgo de trabajar en Nueva York, me voy a tomar algo, me lo pongo en el último momento y me pinto un poquito de máscara de pestañas, ¡y me encanta el resultado!

Si solo pudieras elegir una joya para toda tu vida, ¿cuál sería?

Las joyas son muy personales y tienen mucha historia. Si es un regalo o una herencia, depende. Para mí, mi colección es muy especial porque la he hecho yo y cada pieza tiene una historia mía personal. Espero que quien se la compre, cree la suya propia. Si es un regalo de madre a su hija, que puedan tenerle un cariño especial. Aunque es cierto que mí me gustan mucho los anillos, siempre los llevo puestos, aunque la pulsera también es especial.

¿Tiene algo especial en tu joyero de casa?

Cuando falleció mi abuela me dejó las tres pulseras que tenía; no son caras especialmente, pero tiene un valor sentimenal. Si yo pierdo eso, yo me muero. No me lo pongo tanto por no perderlo, aunque me da rabia no llevarlas más. Las de mi colección Crusset, están hechas pensadas para el día a día, más que para por la noche o un evento. Pero cuando tiene tanto valor sentimental, que no tanto valor económico, es diferente.

¿Alguna anécdota que contarnos?

Estaba en un restaurante, llevaba un súper anillo que me había regalado mi madre, tenía muchos años, era de mi abuela, y era la primera vez que me dejaba una joya. Y fui al baño... Me quedaba un poquito grande y se me cayó al wc... Entré en cólera, tuve que llamar a mi novio del agobio, y con la ayuda de un camarero lo rescaté. Desde aquel momento, ese anillo me ha costado mucho ponérmelo.

¿Se lo contaste a tu madre?

No, ahora se enterará y quedará como una anécdota -nos confiesa riendo-. Ahora es gracioso, ¡en el momento no lo era nada! Al final la pieza que te pongas, le das tu historia y la vida que quieras, y eso con el tiempo es como cuando escuchas una canción cuando y en un momento importante en tu vida o en un momento específico, que lo escuchas cuando pasan meses y te recuerda a ese instante. Como que lo vuelves a sentir igual, con esto es lo mismo. Debería de ser así siempre, no comprar por comprar en Zara tres vestidos de temporada y me salgo por la puerta. Hay que hacerlo con consciencia y pensar por qué te lo quieres comprar vestido. Antes de comprar una cosa, me lo pregunto mucho mucho.

¿Cuál es tu truco para comprar bien?

Me pregunto, ¿lo necesito? ¿Para qué? ¿Cuántas veces realmente me lo puedo poner? Imagina que es un vestido de Saint Laurent, una maravilla, un espaldón, whatever... Pero ¿cuándo te lo pones? ¿Una vez? Prefiero alquilarlo porque hay negocios estupendos. Cuestiono mucho los tejidos, ¿tiene buen movimiento? Me lo pruebo... Soy una loca comprando, pero no gastona, prefiero menos y mejor y tener un armario impecable.

Si solo pudieras llevar un look para toda la vida, ¿cuál sería?

Lo que llevo puesto ahora mismo, un vestidazo negro asimétrico.

¿Y de zapatos? El vestido lo has combinado con bailarinas...

Todos los días de mi vida trabajo en tacones, 12 horas de pie y tengo los pies fatal, ¡no los aguanto nada! Siempre intento ir en plano, y en muchos eventos de noche y fiesta también voy sin tacón. ¡Y no lo hago porque sea tendencia! Pero bueno, luego un taconazo también me lo pongo porque me gusta.