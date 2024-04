Rosalía combina el vestido globo más romántico con las bailarinas 'sport' que no esperábamos

Aunque Rosalía no asiste públicamente a un evento desde el pasado febrero en Paris Fashion Week, donde acudió como invitada al desfile de Dior con un conjunto de tintes góticos, la catalana sí se ha dejado ver con más frecuencia en sus redes sociales, compartiendo pequeños fragmentos de su día a día. "Últimamente he tenido un poco de montaña rusa en mi vida", admitía el pasado mes en una publicación, donde reflexionaba sobre su carrera en el segundo aniversario de Motomami. De momento la cantante continúa trabajando fuera de España "con muchas ganas de hacer más música", asegura. Y en la última actualización que ha hecho a sus fans, la hemos podido ver despidiéndose del color negro que ha teñido sus últimas elecciones de estilo, en favor de un look romántico con uno de los vestidos que triunfa esta primavera.

La artista caía rendida ante la silueta de inspiración dosmilera que firmas como Christian Siriano o Cecilie Bahnsen se han propuesto rescatar casi veinte años después. Hablamos de los vestidos con faldas globo, aquellos con los que Balenciaga cambió las reglas de la moda en la década de los 50 y que tanto diseñadores como las tiendas han decidido incorporar a sus propuestas para el 2024. La artista de 31 años se sumaba a este tipo de diseños con una pieza de escote palabra de honor que dejaba al descubierto sus hombros, de cuerpo ligeramente encorsetado y una amplia falda midi con volumen que se ajustaba en la parte inferior.

No hemos podido evitar fijarnos tampoco en el calzado cómodo con el que Rosalía ha combinado este vestido primaveral, pues se trata de una curiosa fusión entre bailarina y zapatillas, con suela plana de goma y cierre con cordones. Un zapato algo inesperado que, al igual que el resto de su look, está firmado por una emprendedora de San Sebastián que ha logrado colarse también en los armarios de modelos como Kendall Jenner o Bella Hadid.

Hablamos de Paloma Lanna, quien fundó hace casi una década su marca digital, conocida bajo el nombre de Palola Wool. Una diseñadora de 35 años que triunfa fuera de nuestras fronteras. De hecho acaba de inaugurar una tienda en Los Ángeles, donde precisamente Rosalía asistía a la inauguración. El total look que lleva la catalana pertenece a su marca, tanto el vestido confeccionado en algodón orgánico (330 euros) -la ética y el slow fashion son fundamentos de la modista-, como las bailarinas sport (180 euros).