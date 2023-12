Los looks con los que Rosalía despide un año de cambios en Nueva York

Rosalía nunca olvidará 2023. Tras recorrer Europa, Latinoamérica y Estados Unidos durante la segunda mitad de 2022 en su Motomami World Tour, parecía que este sería un año más tranquilo para la artista catalana, pero nada más lejos de la realidad. No solo ha seguido actuando en festivales de todo el mundo, lanzando temas que pronto han sumado millones de reproducciones (como Beso) o llevándose a casa prestiosos premios como el Grammy a mejor álbum alternativo por Motomami o el Billboard Women in Music a la productora del año; Rosalía tampoco ha parado a nivel sentimental. En marzo se comprometía con el también cantante Rauw Alejandro tras tres años de relación -con este impresionante anillo-, pero pocos meses después, en julio, conocíamos la ruptura de la pareja. Una separación rodeada de rumores -fundamentamente, sobre las infidelidades del puertorriqueño- que ambos han desmentido en varias ocasiones. Sea por el motivo que fuere, se les rompió el amor ("de tanto usarlo... o de no usarlo", como cantó Rosalía en los Grammy Latinos meses después) y la artista comenzó una nueva vida (con cambio de armario incluido) soltera y más que entera... aunque durante poco tiempo. Y es que desde comienzos de diciembre se ha dejado ver una y otra vez con el actor Jeremy Allen White (quien interpretara a Lip Gallagher en Shameless) por Nueva York. Y es allí -no sabemos si con él pero a juzgar por lo inseparables que han sido en las últimas semanas, intuimos que sí- donde Rosalía está pasando los últimos días del año.

De sofisticada a deportiva

Rosalía es conocida por ser camaleónica en términos musicales pero también estilísticos. Primero hizo que los vestidos de volantes y las chaquetas toreras volvieran a ser tendencia; después logró que chicas de todo el mundo quisieran una cazadora Motomami; y, en los últimos meses, ha llenado su armario de prendas preppy, desde jerséis y camisas hasta faldas de tablas y mocasines. Uno de los últimos looks que ha llevado en Nueva York se enmarca en esta última estética: está compuesto por una camisa rosa, minifalda college y cazadora bomber, tres prendas representativas de la propuesta abanderada por Miu Miu. La cantante lo ha completado con dos accesorios que serán tendencia en 2024 -los maxibolsos y los zapatos destalonados con hebillas- y un básico de invierno, la bufanda rosa que lleva en la mano, que, además, ha vuelto a lucir horas después con un truco genial.

Un par de días después de aparecer con ese look tan lady, la cantante ha vuelto a las calles neoyorquinas con una versión deportiva del estilismo anterior. También protagonizada por el negro, en esta ocasión eran un abrigo largo y un pantalón de chándal -muy noventero, por cierto- los dos básicos protagonistas. A ellos les ha sumado una camisa masculina, azul esta vez, y también ha cambiado los tacones por unas cómodas zapatillas. Lo que sí ha repetido ha sido la bufanda rosa... transformada en balaclava.

El truco viral que también ha copiado Rosalía

Seguramente hayas visto en las redes un rapidísimo tutorial sobre cómo transformar una bufanda normal en la balaclava que tanto se lleva. Es tan sencillo como colocarse la bufanda alrededor del cuello con ambos extremos hacia delante, introducir estos dentro de la propia bufanda y subir la parte trasera hasta cubrir la cabeza. Parece que a Rosalía también le ha saltado este vídeo en su feed, o quizá haya aprendido el truco en algún trabajo con su estilista, pero lo que está claro es que ha comprobado la versatilidad de una bufanda clásica para sumarse a una de las microtendencias más exitosas en ciudades tan frías como Nueva York.