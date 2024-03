El vestido de Zendaya que adorarán las invitadas: flecos, efecto cocodrilo y escote de vértigo

Tras el maratón internacional que Zendaya ha protagonizado estas últimas semanas luciendo espectaculares vestuarios, desde el traje robótico vintage de Mugler a piezas de Alta Costura, ahora se pasea por la alfombra rosa de Green Carpet Fashion Awards como copresidenta -junto a Julianne Moore y Cate Blanchett- que se ha celebrado en Los Ángeles. Alejada de la estética que ha lucido hasta ahora, para esta ocasión se ha decantado por un look de invitada que unifica todas las tendencias que triunfarán esta primavera. Es la inspiración perfecta para quienes bucan marcar la diferencia.

Como no podía ser de otra manera, una vez más se ha coronado como la reina de la velada estrenando una pieza que hace más de una década que se subió a la pasarela. Con la ayuda de su estilista de confianza y el más solicitado por las estrellas de Hollywood, Law Roach, ha conseguido encontrar auténticas obras de arte a las que no todas las celebridades tienen acceso, y este es un maravilloso ejemplo que demuestra su influencia y poder en la industria. ¡Pero no solo eso! Nos sorprende que su vestidazo largo que parece haber sido confeccionado sobre su piel por lo bien que le sienta.

Que reúna algunas de las tendencias punteras de esta temporada, es sinónimo de que la moda es cíclica. Todo lo que se llevó (y triunfó) en el pasado, vuelve con más fuerza al presente. Ahora la protagonista de Dune nos enamora con este hallazgo FASHION creado con largos flecos en cascada, un tejido de piel efecto cocodrilo y escote de infarto que casi roza la altura de su ombligo. Pero, ¿quién fue el encargado de dar vida a este diseño que hoy ha salido de su caja? La misma marca que hace unos días la artista Aitana lucía por las calles de Milán durante la Semana de la Moda.

Esta vez el italiano Roberto Cavalli es quien se ha colado en su armario con un vestido que creó para la colección Primavera/Verano 2011. ¿Habrá sido Zendaya quien ha dado con este look de archivo mientras buceaba en internet? ¿O ha sido la brillante elección de su estilista? Sea cual sea la respuesta, podemos decir que todo lo que lleva le queda bien, y estas imágenes en las que posa en el photocall así lo confirman. Incluso lo ha combinado con su larguísima melena ondulada al natural que se mimetiza fenomenal con la línea del vestuario.

Ser embajadora de una de las casas joyeras más importantes del sector, Bvlgari, también le da margen a crear combinaciones inesperadas y carísimas que no pasan desapercibidas. Así lo ha hecho para esta cita previa a los Oscar en la que la vemos con varias pulseras Serpenti, un brazalete de plata, anillos de oro blanco con pequeños diamantes y aretes similares. En cuanto a su maquillaje, destacan las cejas peinadas y afiladas, larguísimas pestañas oscuras que potencian su mirada almendrada y labios brillantes.