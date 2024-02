Lily Collins se inspira en su look favorito de 'Emily en París' para deslumbrar en los BAFTA

Ayer la capital inglesa acogía una de las citas del cine más esperada antes de los Oscar: la 77ª edición de los BAFTA se celebraba en Londres como una especie de antesala que adelantaba algunos de los favoritos para optar a las ansiadas estatuillas de marzo. Antes de la entrega de galardones, en las inmediaciones del Royal Festival Hall se desplegaba una concurrida alfombra roja por la que desfilaron tanto nominados como invitados. Entre estos últimos se encontraba Lily Collins, quien acudió además para presentar uno de los premios de la noche. La británica, a quien no veíamos en un photocall desde el pasado año, regresaba con el objetivo de colarse entre las asistentes mejor vestidas gracias al look maximalista repleto de detalles que escogía para la ocasión.

- Lily Collins adelanta que el nuevo trabajo de 'Emily in Paris' ¡será en las Olimpiadas!

La actriz de 34 años se enfundaba en una espectacular pieza de Alta Costura firmada por Ralph Lauren, perteneciente a su colección de Otoño/Invierno 2023-24. Un diseño largo en color negro con una pronunciada abertura lateral en la falda, cuya atención se centra sin duda en el escote y en las mangas, ambos con las flores como protagonistas.

De palabra de honor y detalle en V, la parte superior se encuentra adornada por rosas metálicas que recorren las costuras con pequeñas ramas y hojas, todas ellas plagadas de pequeña pedrería brillante. Las mangas, abullonadas y confeccionadas en tafetán blanco, imitan con los volantes a esta misma flor. Un vestidazo que acompañó con joyas de Cartier de oro blanco con incrustaciones de diamantes, valoradas en más de 80.000 euros, y unas sandalias de plataforma y altísimo tacón, de Christian Louboutin.

- ¡Vuelve 'Emily in Paris'! Lily Collins confirma el rodaje de la cuarta temporada y esto es lo que se sabe de momento

¿Un guiño a la serie que protagoniza?

Ahora que el rodaje de la cuarta temporada de Emily en París se encuentra en marcha (aunque todavía sin fecha de estreno), ha sido inevitable recordar uno de los looks favoritos de Lily Collins en la ficción. Y es que su vestido de los BAFTA guarda cierta relación, precisamente, con su estilismo preferido en los últimos capítulos que se han emitido. "Es mi favorito de toda la temporada. Cuando lo vi colgado en la percha, parecía arte y no tenía idea de cómo iba a quedarme, pero apenas me lo puse y lo vi en cámara, con el campo de lavandas detrás de mí, pensé: 'Marilyn es una genio. Wow'".

- Ashley Park triunfa con el look 'working' que nunca llevaría Mindy en 'Emily en París'

Con estas palabras describía la hija de Phil Collins una prenda que aparece en el sexto episodio de la tercera temporada, cuando Emily viaja a la Provenza francesa para promocionar un perfume con aroma a lavanda y un exclusivo coche del mismo color. Ella se se pone un minivestido estampado con un abrigo de impresionantes mangas de flores en tul de poliéster reciclado, una pieza de H&M que escogió la diseñadora de vestuario Marilyn Fitoussi.