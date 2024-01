El look de invitada más fácil de Isabelle Junot solucionará tus eventos de invierno

Si bien es en primavera cuando comienza, oficialmente, la temporada de invitadas, este 2024 ha arrancado con muchos eventos en la agenda celebrity que nos están dejando looks de lo más inspiradores. Por ejemplo, la Semana de la Alta Costura de París, donde Belén Hostalet, Teresa Andrés o Hiba Abouk, entre otras chicas, han lucido estilismos que, sin duda, servirán de referencia a cientos de españolas. Este fin de semana ha sido el turno de Madrid, que ha acogido no solo la alfombra roja de los premios Feroz (donde Úrsula Corberó ha impactado con un vestido de red), sino otras citas como la inauguración de la nueva boutique de Maribel Yébenes en la calle Velázquez. Una fiesta a la que han asistido, además de la experta en belleza, rostros tan conocidos como Isabel Preysler, Pablo Motos o Isabelle Junot, que ha llevado un look de invitada perfecto para darle color a esta época del año.

Una invitada con caftán étnico

Amante del color y los estampados, Isabelle Junot suele ser una de las invitadas más atrevidas en bodas, fiestas y otras celebraciones. Así ha sido de nuevo en la apertura de este nuevo espacio beauty, pues ha lucido un caftán con print étnico en verde, rojo, salmón y azul como protagonista de su estilismo. Se trata de una pieza ideal para renovar los básicos de invitada -en su caso, un top negro y un pantalón palazzo a juego- y también para adelantar la primavera a nuestro armario.

La belleza natural se impone

Del mismo modo, ha mantenido su estilo en lo referente al look de belleza. La naturalidad suele caracterizar sus maquillajes, y en esta fiesta ha llevado la mirada prácticamente desnuda (solo se intuye la máscara de pestañas y un suavecísimo delineado superior), la piel con unos toques de polvos de sol y los labios sutilmente pintados con un labial anaranjado con acabado glossy. Aunque lo que más nos ha cautivado ha sido su melena suelta y con ondas deshechas en medios y puntas; estaba guapísima.

Un bolso viral

Antes de acudir al evento, Isabelle compartía un selfie desde su ascensor. Gracias a esta divertida foto hemos podido comprobar que, para completar el look, ha escogido uno de los bolsos más virales de los últimos tiempos: el modelo Cassette Small en el inconfundible intenso hierba de Bottega Veneta. Se trata de uno de los accesorios de lujo favoritos de modelos, influencers y otras expertas en moda, entre las que, ahora, se ha colado esta aristócrata.