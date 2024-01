Úrsula Corberó revoluciona los Feroz con un vestido de red transparente y maxipompones

Estuvo a punto de no rodar El cuerpo en llamas por tratarse de un proyecto delicado, como la propia Úrsula Corberó contó en el podcast Le Script, pero meterse en la piel de Rosa Peral no solo ha supuesto "interpretar el papel más difícil de su vida", sino también uno de los trabajos más aplaudidos en su carrera. Y es que después de alzarse con un Ondas, la española compite esta noche en la XI edición de los Premios Feroz por el galardón a mejor actriz protagonista de serie. Su presencia sobre la alfombre roja de esta ceremonia, que hace de antesala a los Goya, era una de las más esperadas. Y la intérprete no ha defraudado con su aparición, posando con la que probablemente haya sido la elección más atrevida de la noche.

Aunque entre las asistentas hemos visto escotes vertiginosos, sutiles transparencias y grandes aberturas, la estrella de La casa de papel iba un paso más allá al apostar por una de las microtendencias de los últimos meses. Úrsula llegaba a las inmediaciones del madrileño Palacio Vistalegre con un vestido largo de red, una silueta de crochet trenzada que simula esta herramienta utilizada por los pescadores y que ahora encuentra su hueco también en los grandes eventos. Se trataba de un diseño largo en azul, lila y negro de anchos tirantes con escote redondeado, que dejaba ver una ropa interior a juego confeccionada en el mismo material.

Llamaba sin duda la atención los diversos pompones que adornaban todo el vestido, que además de tener una función decorativa, también cubrían el cuerpo a lo largo de la pieza. De tamaño XL, estaban formados por cientos de hilos a modo de flecos, que aportaban volumen y movimiento a la silueta. Para otorgarle todo el protagonismo al look, la catalana optaba por acompañarlo con unas sencillas sandalias de tacón en nude de Gianvito Rossi y joyas tan sutiles como una fina pulsera de diamantes y unos brillantes pendientes de botón muy pequeños.

En cuanto al peinado, optó por un pulido moño de bailarina también trenzado al igual que su vestido, un elegante recogido que dejaba su rostro despejado y con el que apreciábamos mejor la espalda de este atípico vestido de fiesta. Un estilismo que sin duda se cuela en el ranking de los más atrevidos que ha llevado la protagonista de Lift hasta la fecha.

¿Quién firma su look?

El pasado septiembre veíamos por primera vez este vestido sobre la pasarela de la mano de Bottega Veneta. Su diseñador creativo, Matthieu Blazy, lo incorporba a la colección Primavera/Verano 2024 de la firma italiana. Una línea de influencias globales en la que la casa de modas enfatizó su objetivo de vestir sin límites a través de conjuntos en los que destacaban detalles como los flecos y las formas exageradas, o accesorios confeccionados en materiales naturales como la rafia.