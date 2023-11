Úrsula Corberó sorprende con el pantalón envolvente de chándal que sí resulta elegante

Antes de aceptar el papel protagonista en El cuerpo en llamas, Úrsula Corberó reconoció haber tenido muchas dudas debido a la complejidad tanto del personaje como de la trama. Sin embargo el tiempo no ha hecho más que confirmar la gran decisión que tomó, pues no solo la serie ha gozado de éxito internacional, sino que además la catalana acaba de recibir un importante reconocimiento a su trabajo: el Premio Ondas a mejor intérprete femenina. La actriz recogía ayer muy feliz su galardón en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una ocasión especial en la que sorprendió con su particular elección de estilo.

- La romántica escapada de Úrsula Corberó con su novio, Chino Darín, a Menorca

Decidió prescindir del vestido de gala en favor del pantalón, prenda que triunfó entre las invitadas que desfilaron por la alfombra roja. La estrella de La casa de papel optaba por un conjunto en color gris de dos piezas, formado por una camiseta cropped de manga larga y cuello redondo con detalles de nudos sobre los hombros y en los costados. Una pieza a juego con la parte inferior, probablemente la más llamativa de su elección.

- Úrsula Corbero sigue imparable: ahora suma un nuevo éxito en la industria 'beauty'

Se trata de unos pantalones con los que confirmaba su gusto por el tiro bajo dosmilero que regresa a las tendencias. Una silueta de pernera ancha que destacaba por su efecto envolvente, gracias a los apliques de tela que recogen las caderas y se cierran al frente como si de un pareo se tratase. Y es que este look, que acompañó con unas botas metalizadas brillantes, se inspira precisamente en la temporada estival.

- Los 15 looks de Úrsula Corberó que reflejan su cambio de estilo

Se trata de un estilismo que vimos por primera vez hace justo un mes sobre la pasarela de París: forma parte de las nuevas propuestas de Loewe para Primavera/Verano 2024, para las cuales la firma de origen madrileño capitaneada por Jonathan Anderson, se ha basado en el minimalismo lujoso y el una original reinvención de los clásicos en la que no faltan básicos de armario cómodos, como el que precisamente escogía Úrsula para el evento.