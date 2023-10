La romántica escapada de Úrsula Corberó con su novio, Chino Darín, a Menorca

Alcanzó la fama con su papel en la mítica serie Física y Química, pero no ha sido hasta su impecable interpretación en La Casa de Papel cuando Úrsula Corberó ha alcanzado la cima del éxito. Son muchos los triunfos que acumula en estos últimos años, y tras derrochar elegancia en las diferentes alfombras rojas estrenando impresionantes looks para promocionar su última película, se ha ido de vacaciones a uno de los rincones más paradisíacos de nuestra tierra, ¡y no lo ha hecho sola!

Acompañada del que es el amor de su vida, Chino Darín, se han escapado del frío y las lluvias que se han asentado en la capital madrileña para disfrutar de los últimos rayos de sol al lado del Mediterráneo. No es la primera vez que la pareja desconecta de la rutina, el bullicio y los paparazzi en la maravillosa isla de Menorca, con sus playas vírgenes y su clima cálido. Pero sí la que comparten en las redes sociales su lado más íntimo con posados que reflejan la bonita relación que han construido desde que comenzaron allá por 2016. Ella, con casi 22 millones de seguidores y él con uno y medio, forman el tándem más vistoso del cine del país.

Según hemos podido observar en las imágenes que han publicado, han estado unos días cerca del mar, bañándose sin ropa alguna, tomando el sol para seguir manteniendo el bronceado para las próximas semanas de otoño, leyendo libros, disfrutando de los atardeceres de película en un barco... Planes idílicos que han disfrutado en una de las épocas más bonitas en las que Baleares no está inundada de turistas, razón por la que este viaje exprés ha sido mucho más especial.

¿Esta serie de instantáneas podría esconder una bonita noticia? ¿Habrán dado el siguiente paso? ¿Veremos a Úrsula vestida de blanco más pronto de lo que imaginamos? Ojalá que sí, porque su rompedor sentido de la moda nos dejaría un traje de novia único según los últimos atuendos que ha lucido. Pero ni la actriz ni el productor argentino han confirmado nada, aunque tras casi ocho años de una consolidada relación de amor, todo podría apuntar a dar comienzo una nueva etapa.