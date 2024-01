Cuando la reina del lujo silencioso apuesta por lentejuelas y presume de abdominales, ¡nos encanta!

Ser considerada una de las mujeres que tiene el armario más inspirador del siglo es un título con gran peso. Y no, no hablamos de Victoria Beckham que destaca por sus combinaciones minimalistas, sino de Rosie Huntington-Whiteley, la británica que triunfa allá a donde va con su exquisito sentido del gusto. Elegancia, calidad y la sencillez, tres valores que nunca pasan de moda y que encarna a la perfección. Así lo ha demostrado a su paso por la Semana de la Alta Costura arriesgando con un look de invitada de lo más sensual que no nos ha dejado indiferentes.

A diferencia de otras ocasiones, la modelo, actriz y empresaria ha confiado en el poder del aplique más divertido de la industria que pocas veces ha lucido, ¡las lentejuelas! Considerada la reina por excelencia del lujo silencioso, esa tendencia que se ha popularizado a lo largo de los últimos meses afirmando que la teoría del 'menos es más' siempre funciona, ahora aparece a las puertas del desfile de Valentino —en el que ha coincidido con Jennifer Lopez y Kylie Jenner— con una propuesta que para nada imaginábamos que encajaría con su registro. Se ha enfundado en un crop top tipo sujetador bañado de paillettes negras y una larga falda de tiro bajo y silueta sirena que le sienta fenomenal gracias a su 1,75 metros.

Una elección de sobresaliente que ha completado con una clásica blazer masculina y mangas remangadas para protegerse del frío europeo. A pesar de que cada uno de sus estilismos nos apasionan, con este, firmado por el diseñador italiano Pierpaolo Piccioli, director creativo de la mencionada maison, ha demostrado que el acabado brillante encaja muy bien con el lujo silencioso, siempre y cuando la balanza esté equilibrada. Asimismo, Rosie ha presumido de un tonificado abdomen y una larga coleta ondulada.

Es un ejemplo a seguir en cuanto a healthy life se refiere: estudiadas rutinas cosméticas frente al espejo, intensos entrenamientos deportivos y una cuidada alimentación. Hábitos que le han ayudado a lucir la imagen tan impecable que hoy ocupa nuestras líneas. Pero este no ha sido el único look que han cazado los fotógrafos por las calles de París. La modelo, que hace años se retiró de las pasarelas y está sumergida en su marca de belleza Rose Inc., está derrochando estilazo gracias a su maravillosa maleta de viaje en la que las prendas de siluetas limpias y tonos neutros se convierten en su arma secreta para triunfar.