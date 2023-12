El impresionante vestido escultórico con el que Beyoncé ha ido de cena romántica junto a Jay Z

La hemos visto lucir sobre el escenario impresionantes creaciones de moda, que han ido desde vestidos de Alta Costura bañados por miles de lentejuelas, pasando por sensuales trajes de firmas españolas, hasta diseños sostenibles con cristales que reflejaban la luz de forma hipnótica. El vestuario que Beyoncé ha llevado durante los cinco meses que ha durado su última gira de conciertos, ha dejado el listón muy alto en cuanto al factor sorpresa en su armario. Y sin embargo, la cantante lograba anoche una vez más dejarnos boquiabiertas con un nuevo estilismo, gracias al que escogía para ir a cenar a un restaurante de Londres.

La artista se dejaba ver a la salida de Harry's Bar, un exclusivo local italiano en el barrio de Mayfair que exige una etiqueta concreta a sus clientes: "Los caballeros no están obligados a llevar traje, pero sí una chaqueta y camisa de cuello solapa. Las señoras deben ir elegantemente vestidas", explican en la web del restaurante. Un dress code que Beyoncé no solo cumplió, sino que superó con creces, pues optó por un despampanante vestido enjoyado repleto de perlas y pequeña pedrería brillante, un diseño tan llamativo que logró acaparar todas las miradas.

En las imágenes podíamos ver a la cantante acompañada de su marido, Jay Z (quien optó por llevar esmoquin), y algunos amigos. Aunque fue Queen B quien sin duda se llevó toda la atención gracias a su estilismo: ¿pero a qué se debía este despampanante look? ¡Tiene una explicación! Y es que resulta que este no era simplemente un traje para salir a cenar en pareja, como habrás podido imaginar, sino el que llevaba para la presentación de su propia película en Londres: Renaissance: A Film by Beyoncé.

El 21 de diciembre llegará a los cines este documental de casi tres horas de duración, que nos permite adentrarnos precisamente en la gira de la que hablábamos antes. Podremos ver cómo fue el regreso de Beyoncé a los escenarios y sus actuaciones más recientes, una cinta que anoche se estrenaba en la capital británica, reuniendo a celebrities como Taylor Swift y Blake Lively, que no quisieron perderse la oportunidad de apoyar a la intérprete de Break my soul. Después del evento, tuvo lugar una after party a la que la protagonista de la noche llevó este vestido, tal y como ha explicado su autor: el diseñador Olivier Rousteing.

"Cuando pienso en cómo empezó el año, soñando con la gira Renaissance, creando contigo el vestuario, viviendo la magia... Es un sueño hecho realidad", decía el creativo de 37 años al frente de Balmain. "Me siento bendecido de haber trabajado contigo y de verte vestida de Balmain anoche". Y es que la casa de modas francesa ha sido quien ha confeccionado buena parte de los vestidos de sus actuaciones, todos ellos con la temática glitter como protagonista. Este forma parte de la colección Pre-Fall 2023 del modisto, una línea que se caracterizó por sus prendas estructurales con cristales, repletas de botones joya, apliques dorados, detalles metalizados... ¿Qué será lo próximo con lo que no sorprenda la artista y el diseñador?